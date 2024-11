Wieso schmeckt Süßes, das man heimlich isst, eigentlich irgendwie besser? Und wie bildet sich wohl so ein Kloß im Hals?

Während ihr euch auf Zehenspitzen zum Süßigkeiten-Geheimversteck aufmacht, hat Constantin Zöller in „Consi calling“ schon längst zum Hörer gegriffen und sich auf die Suche nach den passenden Experten auf eure Fragen gemacht. Und dazu quatscht er diesen Dienstag mit Schauspielerin und Komikerin Lisa Feller und Logopädin Katharina Feldmann!

Warum ist Naschkatze Lisa das Salzkaramell der Comedy? Und was für Stimmen mag Logopädin Katharina so gar nicht hören? Das alles und noch mehr, erfahrt ihr in der neuesten Episode von „Consi calling“!

