Es heißt ja immer: Stil hat man entweder, oder nicht, aber wonach entscheidet sich denn, ob ich nun Stil habe, oder nicht? Mal angenommen, wir könnten auf Besen fliegen, wie Harry Potter oder Bibi Blocksberg – wie angenehm wäre das? Und wie fühlt sich wohl ein Fisch im Wasser? In dieser Folge von „Consi Calling“ widmet sich Constantin Zöller genau diesen Fragen. Und dazu zieht er Modejournalistin Diana Weis, die Vorsitzende eines Tauchvereins, eine Meerjungfrau und einen Sitzentwickler für Fahrzeuge zurate! Hat Dieter Bohlen Stil? Wie fühlt es sich an, als Meerjungfrau durchs Wasser zu gleiten? Und wie könnten man einen Besenstil so aufpimpen, dass er bequem wäre? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Consi in der neuesten Folge von „Consi Calling“.

