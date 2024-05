Wann ist eigentlich diese „gute alte Zeit” von der alle immer sprechen? Wenn man vor der Entscheidung steht: Den Rest seines Lebens nur eine Augenbraue oder gar keine Augenbrauen mehr zu haben - worauf sollte die Entscheidung fallen? Und ist es wohl besser, zusammen mit einer Gruppe in den Urlaub zu fahren, oder alleine zu verreisen?

In der heutigen Episode von „Consi Calling” bringt Constantin Zöller wieder der Telefonhörer zum glühen, auf der Suche nach Antworten auf die brennenden Fragen seiner Community. Auf dieser Expedition bekommt er Showmaster Thomas Gottschalk, Maskenbildnerin Jasmin Müller und den Mitarbeiter eines Reisebüros für Singles und Alleinreisende an den Hörer!

Wie Thomas Gottschalk von der Medienwelt von damals schwärmt, was es mit geknüpften Augenbrauen auf sich hat und wie die Liebe für ein Reisebüro geschäftsschädigend sein kann, das hört ihr in der heutigen Episode von „Consi Calling”!

