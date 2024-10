Was ist beim Modellieren einer Wachsfigur eigentlich das komplizierteste Körperteil? In dieser Episode von „Consi calling“ taucht Constantin Zöller komplett in die Welt der Wachsfiguren ein und spricht dazu mit der Künstlerin Lisa Büscher! Lisa hat neben unzähligen Urmenschen auch schon Promis wie Ed Sheeran und Taylor Swift als lebensgroße Wachsfigur nachgebaut und gibt Consi einen Einblick in ihre Arbeit. Wie ist der Herstellungsprozess einer Wachsfigur? Was liebt Lisa an ihrer Arbeit am meisten? Und welche verrückten Anfragen hat die Künstlerin schon so bekommen? Diesen und vielen weiteren Fragen, geht Consi diesen Dienstag auf den Grund!



