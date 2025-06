Wenn wir sauber sind, bevor wir Handtücher benutzen, warum müssen wir sie dann waschen? Und wäre das auch so, wenn wir mit Desinfektionsmittel duschen würden? Und wenn man die Möglichkeit hätte, ein Land zu erfinden, wie würde man es wohl nennen?

Der Dienstag steht wieder ganz im Zeichen von Constantin Zöllers Community, deren drängende Fragen er in dieser Folge von „Consi Calling“ gründlich untersucht. Dabei unterhält er sich mit dem Hygieneforscher Prof. Benjamin Eilts und dem Historiker Nik Brückner!

Wovor ekelt sich ein Hygieneforscher besonders, und was sollten wir seiner Meinung nach regelmäßig putzen? Wofür steht eigentlich Pakistan? Und welche zweifelhafte Geschichte rankt sich um den Ländernamen Äthiopien? Das alles und noch mehr deckt Constantin Zöller in dieser Episode von „Consi calling“ auf!

