Was wäre, wenn der Mond plötzlich verschwinden würde? Was dann? Und gemessen an was, ist das Universum 14 Milliarden Jahre alt, wenn Zeit doch relativ ist und beispielsweise in der Nähe von schwarzen Löchern viel langsamer vergeht?

Dieser Dienstag wird galaktisch und dreht sich bei „Consi calling“ komplett um unser Universum. Und diese Fragen bespricht Constanti Zöller mit niemand Geringerem als seiner Lieblings-Astrophysikerin Suzanna Randall!

Welchen Einfluss hat der Mond wirklich auf die Erde? Und würde Suzanna ein Schwarzes Loch erkunden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätte? Wenn ihr das nicht verpassen wollt, hört jetzt in die neueste Episode von „Consi calling“!

Consi soll auch deine Frage beantworten?

