Kann man sein Schamgefühl eigentlich kontrollieren? Und lohnt es sich für ein Restaurant, einen Michelin-Stern zu haben oder wie sieht der Kosten-Nutzen-Aufwand aus?

In der aktuellen Episode von „Consi Calling“ geht Constantin Zöller wieder den Gedanken seiner Community nach. Dafür spricht er mit niemand Geringerem als der Comedy-Street-Legende Simon Gosejohann und dem ausgezeichneten Michelin-Sterne-Pâtissier René Frank!

Wofür schämt sich Cringe-Master Simon Gosejohann heute noch? Und welchen Einfluss hatte der erste Michelin-Stern auf René Frank und sein Restaurant Coda? Diese und viele weitere Fragen klärt Constantin Zöller in dieser spannenden Episode von „Consi Calling“!

Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent

Hier geht’s zu unserem Podcast Tipp der Woche:

