Welche Gesichtszüge sind vorteilhaft für eine Drag Queens, welche eher weniger? Und wieso bekommt man beim Eisessen manchmal eigentlich diesen sogenannten Hirnfrost? Der Dienstag steht mal wieder ganz im Zeichen der drängenden Fragen von Constantin Zöllers Community, denen er in dieser Episode von „Consi Calling" wieder gewissenhaft auf den Grund geht. Dazu quatscht er mit Drag Queen Caithy Black und dem Erfinder des Spaghettieis, Dario Fontanella! Was ist denn wohl das wichtigste Tool einer Drag Queen? Ist jeder Mann für eine solche Verwandlung geeignet? Und was für Tipps und Trickls gibt Dario Fontanella Consi an die Hand, um Hirnfrost künftig zu vermeiden? Das alles und noch viel mehr, erfahrtt ihr in der heutigen Episode von „Consi Calling"!