Warum klingt der französische Akzent für die Deutschen so sexy? Wären Neandertaler mit moderner Technik wohl überfordert? Und könnte man ein Löschflugzeug als Abkühlungsmethode verwenden?

In der neuesten Episode begibt sich Constantin Zöller in „Consi Calling“ wieder auf die Suche nach Antworten auf die Regionalexpress-Fragen seiner Community. Und dazu bittet er Fernsehmoderatorin Nathalie Licard, Archäologin Melanie Wunsch und Inhaber der DLFR Michael Goldhahn!

Was Nathalie an der deutschen Sprache gefällt, warum die Franzosen wirklich kein Englisch mögen und ob wir die Neanderthaler nicht alle komplett unterschätzen, das erfahrt ihr in dieser Episode von „Consi Calling“!

Consi soll auch deine Frage beantworten?

