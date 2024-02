Erfüllt der Öffentlich-Rechtliche seinen Auftrag? Warum wird in manchen Formaten gegendert? Der ARD-Chef hat sich in einer zweiten Runde live euren Fragen gestellt!

Im Januar 2023 hat der SWR den ARD-Vorsitz übernommen. Zum Start haben wir den SWR-Intendanten Kai Gniffke live eingeladen und euch alle Fragen stellen lassen, die euch beschäftigt haben. Jetzt ist Halbzeit im Vorsitz und wir fragen uns: Wie viele der hochgesteckten Ziele wurden umgesetzt, was hat sich verändert und wo hapert’s noch? Deshalb gingen wir in die zweite Runde: live auf Instagram mit euren Fragen.

Eure Fragen im Insta Live

In über 1,5 Stunden Livesession kamen eine Menge Themen auf den Tisch. Hier greifen wir nach und nach Fragen nochmal auf und fassen die Antworten zusammen:



„ Und wieso zeigt ihr nicht mehr davon? “ – Diese beiden Fragen wurden Kai Gniffke während unseres Insta Lives gestellt. Dass zu wenig berichtet wird, sieht Kai Gniffke anders:

Das ist eines der beherrschenden Themen dieser Woche. Den Befund teile ich nicht, sondern im Gegenteil, es ist gut, dass wir einen Liveticker haben, der die Menschen permanent auf dem Laufenden hält.

Bauernpräsident Rukwied: Proteste waren nur „Vorbeben“

Wer sich die Nachrichtenseiten regional oder national anschaut, der würde viele Beiträge über die Bauernproteste finden; da sei es „ ein Riesenthema “.

Und trotzdem: Wie entsteht dann der Eindruck, dass darüber eben nicht berichtet wird? Damit hat Sabrina Kemmer nachgehakt. Für den ARD-Chef sei das schwer zu erklären. Ein Ansatz: Wenn man selbst emotional involviert sei und nach 15 Minuten SWR3 hören noch nichts zum Thema gehört hat, könne dieser Eindruck entstehen. Er empfiehlt: Wenn ihr 'ne Stunde hört, zwei Stunden oder eine ganze Morningshow, dann könnte sich dieser Eindruck ändern:

Hey Freunde, ihr werdet erstmal merken, wie viel wir zu dem Thema machen!

Pluralität könne man eben nicht in jeder Viertelstunde durchhalten, dafür aber im Programm als Ganzem.

Das wollte ein User in den Kommentaren wissen und fragte den ARD-Chef: „ Ist es realistisch, sich Netflix als Zielvorgabe zu setzen? “ Kai Gniffke hat da ganz viel Hoffnung – sein Wunsch ist vor allem Unabhängigkeit von den großen Tech-Konzernen:

Und wenn wir uns nur darauf verlassen, dass wir bei Amazon, dass wir bei Facebook, bei Tiktok oder bei Insta nur noch ausgespielt werden, dann sind wir dann im Eimer, wenn diese Konzerne ihre Spielregeln ändern. Wenn Tiktok irgendwann sagt: ‚Ok Leute, ihr könnt gerne eure Inhalte bei uns verbreiten, aber alles, was China-kritisch ist, das darf künftig nicht mehr vorkommen. Leute, dann sind wir raus. Dann müssen wir raus sein. Weil das ist unsere DNA, dass wir unabhängig sind und uns von niemandem vorschreiben lassen, was wir zu tun oder zu lassen haben.

Es sei deshalb sehr wichtig, die eigenen Plattformen zu stärken – also Mediathek und Audiothek. Deshalb arbeite die ARD hier auch eng mit dem ZDF zusammen. Wer in der ARD Mediathek etwas suche, bekomme deshalb auch ZDF-Inhalte angezeigt.

„ Sind GEZ-Gebühren noch zeitgemäß? Frankreich hat diese schon vor Jahren abgeschafft. “, schrieb ein User. Kai Gniffkes Antwort: „GEZ-Gebühren sind nicht mehr zeitgemäß, deshalb sind sie auch bei uns abgeschafft. “ Die GEZ wurde 2013 durch den Rundfunkbeitrag ersetzt – jetzt zählt einfach der Haushalt, nicht mehr die Geräte. Der ARD-Chef fügt hinzu: „ Und Frankreich wäre für mich jetzt nicht so das pralle Beispiel, weil Frankreich hat jetzt gerade umgestellt auf eine Steuerfinanzierung. “ Das bedeute, dass die Regierung darüber entscheide, wie viele Mittel der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekomme.

Und das ist doch genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen nicht, dass wir am Haken der Politik hängen und jedes Mal betteln müssen. Oder durch journalistische Willfährigkeit uns die Gunst erwerben. Genau das ist ja nicht die Idee.

Bei uns gibt es eine unabhängige Kommission, die empfiehlt, wie viel Geld der öffentlich-rechtliche Rundfunk benötigt, dann entscheidet der Landtag darüber.

Und das ist glaube ich das, worauf ganz viele Menschen in Deutschland glaube ich großen Wert legen, dass wir nicht am Gängelband von Konzernen hängen und schon gar nicht das Lied einer Regierung oder einer anderen Organisation singen müssen. Deshalb finde ich diesen Rundfunkbeitrag immer noch die beste Möglichkeit, diese Unabhängigkeit zu sichern.

„Warum bezahle ich, wenn ich das Angebot nicht nutze?" Das hat Kai Gniffke hier beantwortet!

Und: GEZ und Rundfunk seien nicht nur andere Begriffe, so Gniffke. Früher sei an Haustüren geklingelt worden, um zu schauen, wer einen Radio oder Fernseher Zuhause hat – auch bei Kai Gniffke während seiner Studienzeit. „ Und das war entwürdigend, das geht doch nicht. “ Deshalb finde er es gut, dass das Verfahren jetzt geändert wurde und jeder Haushalt bezahlt – wer es sich aus sozialen Gründen nicht leisten könne, werde befreit. „ Wichtig ist: Alle bezahlen es, weil wir nur so auch einen solidarisch finanzierten Rundfunk und Medienlandschaft bekommen, die eben auch die Unabhängigkeit sicherstellen. “

Von einer Staffelung des Rundfunkbeitrags nach Einkommen hält der ARD-Chef nichts – unter anderem, weil der Verwaltungsaufwand „ gigantisch “ wäre. Dafür müssten ja Anträge ausgefüllt und finanzielle Daten offengelegt werden: „ Das würde zu einer Daten-Schnüffelei führen, die auch kein Mensch haben will. “

Seit unserem letzten Insta Live haben wir eure Fragen gesammelt und die ersten schon mal in einem Kreuzfeuer gestellt. Die Spielregeln: kurz und knackig. Für jede Antwort hatte Kai Gniffke nur maximal 15 Sekunden Zeit und nein, natürlich kannte er die Fragen vorher nicht. Warum wird nur Fußball übertragen (ist das wirklich so?), warum sitzen Kirchenvertreter in den Rundfunkräten und warum wird in manchen Programmen gegendert? Das sagt er dazu!

Kai Gniffke kennt SWR3Land gut! Aufgewachsen ist er in der Eifel (Grüße an alle aus Trittscheid) und blieb dem Sendegebiet auch nach der Schulzeit treu: Noch während seines Studiums hat er beim SWF angefangen. Nach vielen Nachrichtenstationen wechselte er später zu den Tagesthemen nach Hamburg und bekam den Grimme Online Award für die entwickelte Tagesschau-App. Seit 2019 ist er jetzt wieder zurück zuhause – zuerst als SWR-Intendant, inzwischen auch für die ganze ARD. In SWR3Land ist es eben am schönsten. ♥

Was ist eigentlich der Job eines Intendanten? Kurz gesagt ist der Intendant der Chef: als SWR-Intendant für den SWR, als Vorsitzender für die ARD. Dabei unterscheiden sich die Aufgaben nicht groß von denen anderer Chefs. Was ein Intendant macht:

Verantwortung tragen : Wer Chef von allem ist, hat damit am Ende auch die Verantwortung für alles. Setzt er auf die falsche Strategie, muss er auch dafür geradestehen.

: Wer Chef von allem ist, hat damit am Ende auch die Verantwortung für alles. Setzt er auf die falsche Strategie, muss er auch dafür geradestehen. Mit der Geschäftsleitung sprechen : Wie verändern sich Medien? Ist der Öffentlich-Rechtliche da auf dem richtigen Weg oder braucht es eine neue Strategie? Die Geschäftsleitung ist dabei die Brücke in die Redaktionen und bespricht aktuelle Trends.

: Wie verändern sich Medien? Ist der Öffentlich-Rechtliche da auf dem richtigen Weg oder braucht es eine neue Strategie? Die Geschäftsleitung ist dabei die Brücke in die Redaktionen und bespricht aktuelle Trends. Mit Mitarbeitern sprechen: Steht eine Beförderung an? Was hakt und wie könnte es im Alltag besser laufen? Was ein Intendant nicht macht:

In Redaktionen mitarbeiten : Er sitzt nicht mit in Konferenzen und entscheidet, ob ein Thema gemacht werden soll.

: Er sitzt nicht mit in Konferenzen und entscheidet, ob ein Thema gemacht werden soll. Themen vorgeben : Er gibt keine Themen an Redaktionen und bittet darum, sie umzusetzen.

: Er gibt keine Themen an Redaktionen und bittet darum, sie umzusetzen. Mit Regierungen abstimmen: Weder der Intendant noch Redaktionen stimmen Themen, Inhalte oder sonstiges mit Regierungen ab – außer Interviewtermine!

Intendant Kai Gniffke im ersten Live-Talk mit euch

Viele von euch waren beim Insta Live dabei und da kam alles: Lob und natürlich auch Kritik – vor allem aber gab es richtig viel Zeit, um echte Gespräche zu führen. Durch die Möglichkeit, sich per Video zuzuschalten, konnten sich auch alle mal in die Augen schauen und sich konstruktiv austauschen. Es wurde nichts geschnitten, nichts nachbearbeitet oder ausgelassen, das Motto lautete: „ Fragt, was ihr wollt! “

Auch SWR3-Moderator Kristian Thees hat sich ausführlich mit Kai Gniffke ausgetauscht. Das könnt ihr im Promi-Talk mit Thees anhören.

SWR3 Talk – Die Kristian Thees Show 22.1.2023 Kai Gniffke: „Ich ärgere mich über Kritik nur, wenn sie berechtigt ist.“ Dauer 50:24 min Kai Gniffke hat einen der schwersten Jobs in diesem Land: Die Veränderung des Öffentlich Rechtlichen Rundfunks. Seit Anfang Januar 2023 ist der Intendant des SWR für die nächsten 2 Jahre der neue Vorsitzende der ARD. Da soll sich bereits einiges tun schon in diesem Jahr. Denn diese Krise – die größte für die ARD – will gemanagt werden. Von welchen Reformen reden wir? Wie radikal müssen die sein?

Weder die Themen noch deren Reihenfolge hat die Redaktion festgelegt – das kam alles von der Community! Diese Themen waren euch besonders wichtig:



Gendern : Warum wird im Öffentlich-Rechtlichen gegendert, wenn das doch von vielen abgelehnt wird?

: Warum wird im Öffentlich-Rechtlichen gegendert, wenn das doch von vielen abgelehnt wird? Rundfunkbeitrag : Warum muss ich ihn bezahlen, wenn ich die Angebote gar nicht in Anspruch nehmen möchte?

: Warum muss ich ihn bezahlen, wenn ich die Angebote gar nicht in Anspruch nehmen möchte? Unabhängige Berichterstattung: Welche politische Gesinnung haben die Mitarbeiter und wie frei ist die Berichterstattung wirklich?

Justin hat sich zuerst zu Kai Gniffke und Constantin Zöller live geschaltet und das Thema angesprochen: „ Warum wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegendert, obwohl es Studien gibt, nach denen die meisten Menschen das ablehnen?“

Richtig ist: Laut Umfragen ist die Mehrheit der Befragten tatsächlich gegen das aktive Gendern. Das ZDF hat beispielsweise gefragt, wie „die Medien“ damit umgehen sollten. Das Ergebnis: 71 Prozent waren gegen das Einführen von Doppelpunkten, Sternchen oder einem großen i bei „-innen“.

Kai Gniffke betont: Eine Vorgabe für die ARD gebe es nicht. In manchen Formaten wird gegendert, in vielen anderen wird darauf verzichtet. Ihm ist es persönlich wichtig, möglichst niemanden auszuschließen:

Ich spreche so, dass sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen; am liebsten alle. [...] Ich tue das aber in einer Weise, die die deutsche Rechtschreibung nicht verbiegt und die auch die Orthografie nicht verbiegt. Und die auch keine Sprechpausen in meiner Sprache vorsieht: Damit kann ich persönlich nicht gut leben. Deshalb spreche ich von Kolleginnen und Kollegen und von Männern und Frauen und von Intendantinnen und Intendanten und ich finde, das ist vollkommen okay.

Wird bei SWR3 gegendert?

Wer SWR3 hört oder Artikel liest, wird so gut wie nie aktiv gegenderte Formulierungen mit Doppelpunkt, Sternchen oder Ähnlichem finden. Grundsätzlich ist unsere Haltung: Wir möchten niemanden ausschließen! Das kann in vielen Fällen aber auch ohne Sonderzeichen in Worten gelingen.

Knapp 19 Euro pro Monat sind viel Geld – vor allem, wenn man noch studiert oder das Gehalt reicht, um gerade so über die Runden zu kommen. Warum ist der Beitrag dann immer noch verpflichtend? Könnte die ARD nicht ein freiwilliges System einführen oder den Rundfunkbeitrag abschaffen?

ARD-Chef Kai Gniffke ist sicher: Besonders heutzutage sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig wie nie. Er versteht ihn dabei als ein Korrektiv: Während Tech-Konzerne, andere Medienhäuser und Suchmaschinen auf besonders viel Umsatz achten müssen, können sich öffentlich-rechtliche Sender auf den Inhalt fokussieren und ohne Sensationsdruck genauer hinschauen.

Außerdem fiele bei einem freiwilligen Konzept einiges weg:

Wenn wir uns kaprizieren auf das, was eh schon von vielen genutzt wird, dann würde Kultur hinten runterfallen. Dann würden wichtige Kultureinrichtungen nirgendwo mehr in irgendeinem Rundfunkangebot mehr stattfinden, weil es nicht refinanzierbar ist. Das kann man nicht durch Werbeeinnahmen finanzieren, das ist ein großer Teil der Wahrheit.

Wie viel Meinung steckt in unserer Berichterstattung und wie ist die Parteiverteilung unter den Mitarbeitern? In den Kommentaren beim Insta Live und unter diesem Artikel war das ein großer Diskussionspunkt.

Was Kai Gniffke wichtig zu unterscheiden war: Meinung macht nur einen ganz kleinen Teil aus und findet nur in extra dafür vorgesehenen Formaten statt. Das sei beispielsweise in den Tagesthemen eine Rubrik. Um sie noch deutlicher von der Berichterstattung abzuheben, wurde sie von „Kommentar“ in „Meinung“ umbenannt. Der allergrößte Teil der Arbeit besteht aber aus der Berichterstattung und das nach handwerklich-journalistischen und ethischen Standards – immer nachprüfbar.

Und trotzdem komme häufig der Vorwurf, die Berichterstattung sei links-grün gefärbt, hakte Constantin Zöller nach. Vorab: Wir wissen nicht, welche politische Einstellung die Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Das wird nicht gefragt und nicht geprüft. Für Kai Gniffke steckt hinter dem Vorwurf aber eine tiefergehende Fragestellung:

Vertrauen uns die Leute noch, dass wir wirklich unvoreingenommen berichten? [...] Es gibt an Stellen bei den Leuten die Wahrnehmung: ‚Die wollen mir subkutan etwas mitgeben.‘ Und darauf müssen wir noch mehr achten, sensibler sein.

Alle Fragen und Antworten, die wir hier nochmal schriftlich aufgeführt haben, sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem langen Interview mit euch. Angesprochen wurden darüber hinaus Themen wie der Sender ARD One, die Verteilung von Unterhaltung und Nachrichten oder zum Beispiel, ob die ARD eigentlich genug für junge Menschen tut. Das ganze Video findet ihr oben im Artikel!