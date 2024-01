per E-Mail teilen

Der Kölner Tatort „Pyramide“ ist ein starker Fall über große Träume, Gier und den tiefen Fall durch eine skrupellose Investment-Firma.

Ein Rechtsanwalt für Verbraucherschutz liegt tot in seiner Kanzlei, eine Frau wird entführt und einem Geschäftsmann wird in einem Live-Stream im Netz eine Pistole an den Kopf gehalten. Wie das alles miteinander zusammenhängt, das versuchen die Kölner Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) herauszufinden.

Tatort Köln mit Ballauf und Schenk: Mehr Infos zum Team Kommissare aus dem Tatort Frankfurt Max Ballauf, gespielt von Klaus J. Behrendt, wird 1960 in Hamm bei Nordrhein-Westfalen geboren. Nach seiner Spezialausbildung zum Drogenfahnder, die er in Florida absolvierte, kam Max Ballauf als Sunnyboy wieder zurück. Als Single und Dauerbewohner einer kleinen Pension, hinterfragt Max öfter seinen Lebensstil. Freddy Schenk, gespielt von Dietmar Bär, wird 1961 in Dortmund geboren. Freddy Schenk fällt durch seinen eleganten Kleidungsstil auf. Als Waffenfan liebt er Sportschuhe, welche zu seinen maßgeschneiderten Straßenanzüge passen. Der ständige Ärger mit seiner Frau, welcher aufgrund der langen Arbeitstage entsteht, versucht Dietmar Bär immer wieder über das Telefon zu schlichten. Selten geht die Zusammenarbeit mit Kollege Max Ballauf an ihm spurlos vorbei. Oft berühren ihn die Fälle emotional. Klaus J. Behrendt spielt Max Ballauf Max Ballauf folgt einem Verdächtigen ins Leichtathletik-Stadion. WDR / Martin Menke Klaus J. Behrendt, wird 1960 in Hamm (Nordrhein-Westfalen) geboren. Als gelernter Bergmechaniker wächst er als Sohn eines Kinderarztes im westfälischen Ibbenbürn auf. Nach Ableistung seines Zivildienstes widmet er sich von 1981 bis 1984 dem Schauspielunterricht in Hamburg. Etwa 10 Jahre später wird Klaus J. Behrendt im Tatort als Max Ballauf bekannt. Dietmar Bär spielt Freddy Schenk Hat er bei den bisherigen Ermittlungen irgendetwas übersehen? Freddy Schenk ist nachdenklich. WDR / Martin Menke Dietmar Bär wird 1961 in Dortmund geboren. Bereits während der Schulzeit fiel Dietmar Bär durch sein schauspielerisches Talent in verschiedenen Schultheaterprojekten auf. Seine Schauspielausbildung beendet er 1985 in Bochum. Nach mehreren Film- und Serienauftritten kommt Dietmar Bär dann 1997 als Freddy Schenk zum Tatort.

Das skrupellose System einer Investmentfirma

Der Chef der Investmentfirma „Concreta“ Christopher Komann will mehr. Viel mehr. Und immer noch mehr Geld verdient er, indem er andere für sich arbeiten lässt. Seine Verkäufer liegen ihm zu Füßen, lassen sich von ihm motivieren und geben alles, um genauso erfolgreich zu werden wie Komann selbst.

Auch für André Stamm, einen werdenden Vater klingt das, was ihm die „Concreta“ verspricht, wie ein 6er im Lotto. Er hat Träume:

Ich will doch nur eine schöne Wohnung mit genug Platz, einfach nur genug für ein anständiges Auto… nicht jeden Cent dreimal umdrehen… einfach leben!

Tatort aus Köln: Der Traum vom schnellen Geld

Was er nicht sieht oder sehen will: die „Concreta“ arbeitet mit einem perfiden System. Den Anlegern werden extrem risikoreiche Wertanlagen aufgeschwatzt. Natürlich werden die als absolut sicher angepriesen. Und der Kunde? Der blendet das Risiko aus – was nicht schwer fällt, es wird ihm nämlich auch ganz bewusst verschwiegen.

Und wenn der Verkäufer wie André Stamm bei der Kaltakquise keinen Umsatz macht, dann muss seine Provision durch Verkäufe an die eigenen Familienmitglieder verdienen. Problem: selbst die Provision geht zu einem großen Anteil nach oben in der Pyramide, also zu Chef Komann.

Gegen dieses System, wollte eigentlich der Verbraucherschutzanwalt klagen, der dann tot in seiner Kanzlei gefunden wird.

Auch André Stamms Frau glaubt nicht an das große, schnelle, einfache und sichere Geld – sie warnt ihren Mann mehr als einmal. Aber angefeuert von den vermeintlichen Vorbildern mit tollen Penthouse-Wohnungen und dicken Autos riskiert er alles. Bis passiert, was passieren muss. Die Blase platzt. Alles ist weg. Und damit auch André Stamms Frau.

SWR3 Tatort-Kritik: Überragende Besetzung

Dieser Tatort wird nicht stringent, sondern in rückblickenden Episoden erzählt, was dazu führt, dass wir oft mehr wissen, als die Kommissare, trotzdem bleibt der Fall in vielen Bereichen spannend. Aber Pyramide glänzt für mich vor allem durch die Besetzung von Rouven David Israel als André Stamm und noch mehr durch Robin Sondermann. Der spielt diesen aufgeblasenen, eitlen, schleimigen und selbstverliebten Concreta-Chef Komann so überragend, dass sogar Ballauf und Schenk teilweise sprachlos sind.

Ja, zugegeben, der eigentliche Kriminalfall holpert manchmal ein bisschen. Trotzdem ist das für mich ein großartiger Kölner Fall – 5 von 5 Elchen.