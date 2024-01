Tatort in Stuttgart

Thorsten Lannert, gespielt von Richy Müller, hat schon viel durch in seinem Leben. Er ist kein Mensch der den Kopf in den Sand steckt, er beißt sich immer und immer wieder durch. Nach seinem Dienst in Hamburg kommt er nach Stuttgart wo er niemanden kennt. Aber Lannert hat sich verboten, verbittert zu werden. Er ist kein Teamplayer, denn sein auf der Straße erworbenes Misstrauen sitzt so tief, dass er niemandem wirklich traut. Außer vielleicht seinem Kollegen Sebastian Bootz.

Sebastian Bootz, gespielt von Felix Klare, ist ein sehr ordentlicher Mensch, trotzdem ist er sehr lässig. Vor seiner Karriere bei der Kripo studierte er vier Semester Kriminalpsychologie. Auch er ist kein Teamplayer und bearbeitet Fälle lieber alleine an seinem Schreibtisch.

Richy Müller als Thorsten Lannert

Richy Müller wurde 1955 als Hans-Jürgen Müller in Mannheim geboren. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Gleich im Anschluss besuchte er die Schauspielschule in Bochum und zog nach Berlin. In seinem ersten Film spielte er 1979 den Jugendlichen Richy, dieser Name blieb an ihm Hängen, woraufhin er ihn zu seinem Künstlernamen machte. Seitdem folgten viele Filmproduktionen unter anderem auch in Hollywood. Seit 2008 ist er zusammen mit Felix Klare im Tatort Stuttgart zu sehen.

Thorsten Lannert versucht zu verhindern, dass der Überfall im Supermarkt eskaliert. SWR/Johannes Krieg

Felix Klare als Sebastian Bootz

Felix Klare wurde 1978 in Heidelberg geboren. Seine Eltern waren kurz vor seiner Geburt aus der DDR geflüchtet. Daraufhin wuchs er in München auf. Von 1998 bis 2002, nach seinem Abitur, besuchte er die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Nach dem Abschluss spielte er in diversen Theatern in Berlin, Hamburg, Freiburg, München und Düsseldorf. Seit 2008 ist er fester Bestandteil der Stuttgarter Tatort Duos Lannert und Bootz.