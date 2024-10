Tatort aus Wiesbaden

Felix Murot, gespielt von Ulrich Tukur, ist Einzelgänger und ewiger Junggeselle. Mal ist er charmant und freundlich, mal unangenehm düster. Als bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert wird, fängt er an, sein Leben aufzuräumen. Keine faulen Kompromisse und die Suche nach Glück und dem Sinn im Leben, die er vorher gekonnt unterdrückt hat. Er traut sich hinab in menschliche Abgründe. Für ihn sind alle Menschen gleich.

Ulrich Tukur spielt Felix Murot

Ulrich Tukur, 1957 in Viernheim als Ulrich Scheurlen geboren, wuchs nach eigener Aussage in einem „ sehr spießig, bürgerlich, schwäbischen “ Elternhaus auf. Er machte sein Abitur und einen High-School-Abschluss in Boston. Er vollzog den Wehrdienst und studierte im Anschluss Germanistik, Anglistik und Geschichte in Tübingen. Nebenher verdiente er Geld als Straßenmusiker. 1980 startete er eine Schauspielausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart. Nach dem Abschluss wurde er für die Städtische Bühne Heidelberg engagiert. Dort wurde er für seinen ersten Film entdeckt, bei dem ihm der Regisseur den Künstlernamen Ulrich Tukur gab. Seit 2010 verkörpert er Felix Murot im Wiesbadener Tatort.