In ihrem 80. Fall werden Lena Odenthal und Johanna Stern selbst verhört. Dieser Tatort ist ein Fall, der unsere Aufmerksamkeit braucht, sagt Tatort-Checkerin Simone Sarnow.

Es geht hier um den Einsatz ihrer Dienstwaffe. Und um die Frage, war der Einsatz gerechtfertigt?

Odenthal und Stern werden von einem so richtig blasierten und selbstgefälligen Kollegen der „internen Ermittlung“ in die Mangel genommen. Und er hat sichtlich Spaß daran, gegenüber Odenthal mal am längeren Hebel zu sitzen. Der Mann, der durch Odenthals Waffe getötet wurde, ist aber nicht die erste Leiche.

Tatort Ludwigshafen mit Odenthal und Stern: mehr Infos zum Team Kommissarinnen aus dem Tatort Ludwigshafen Kommissarin Lena Odenthal tauchte zum ersten Mal 1989 in einem SWR-Tatort auf. Sie ist die dienstälteste Tatort-Ermittlerin. Privat ist wenig über sie bekannt, jüngst spielte ihre Tante Niki als pensionierte Staatsanwältin eine Rolle in „Lenas Tante“. Dabei kam heraus, dass Lena Odenthals Mutter mit einem Fernfahrer nach Spanien durchgebrannt ist. Aufgewachsen ist sie also ab dem Alter von 10 Jahren bei der Tante. Ulrike Folkerts spielt Kriminalkommissarin Lena Odenthal. SWR Sabine Hackenberg Kommissarin Johanna Stern stieß 2014 zum Tatort Ludwigshafen und verstand sich erst gar nicht mit Lena Odenthal. Ursprünglich war sie beim LKA Spezialistin der „operativen Fallermittlung“. Dabei werden alle Tatsachen und Fakten eines undurchsichtigen Falles noch einmal minutiös auf unterschiedliche Weise beleuchtet, hauptsächlich bei den schwersten Verbrechen. Im Tatort spielt sie eine Mutter von zwei Kindern, die vormacht, wie das geht: Gut für die Familie da sein und erfolgreich im Beruf. Lisa Bitter spielt Kriminalkommissarin Johanna Stern. SWR Sabine Hackenberg Ulrike Folkerts spielt Lena Odenthal Ulrike Folkerts, geboren 1961 in Kassel, bekam nach ihrem Schauspielabschluss im Studium Theater- und Musikwissenschaft ein Erstengagement am Theater Oldenburg. Schon ein Jahr später ging es mit dem Tatort los. Ulrike Folkerts ist lesbisch, nach einem erzwungenen Coming-out gibt sie heute an, dass sie anderen homosexuellen Frauen mit ihren Frauenrollen Mut machen möchte, ihr Leben offen und frei zu leben. Lisa Bitter spielt Johanna Stern Lisa Bitter, geboren 1984 in Erlangen, entschied sich nach Erfahrungen in den Studiengängen Biologie, Kulturwissenschaften und Journalistik für ein Studium der Schauspielerei. Seit 2009 sammelte sie Fernseh- und Filmerfahrung. Seit 2014 ist sie beim Tatort Ludwigshafen mit dabei, wo sie den ausgeschiedenen Kommissar Mario Kopper (Andreas Hoppe) ersetzt.

Tatort Ludwigshafen mit Odenthal und Stern: Wer hat wen wann erschossen?

Das ist der Mann von Rechtsanwältin Prinz. Der wird bei einem Überfall des Nachts in der Kanzlei erschossen. Sie bekommt das mit, wählt den Notruf und gibt auch zu, dass sie und ihr Mann sich an dem Abend heftig gestritten haben. Das wars dann aber auch mit der Kooperation. Fall-Akten, die ein mögliches Motiv für den Überfall auf die Kanzlei liefern könnten, gibt sie nicht raus.

Aber wen hat denn nun Lena Odenthal erschossen? Gehen wir also zurück. Oder doch nach vorn? Ja, genau so funktioniert dieser Tatort. Es gibt immer wieder Rückblenden ... das Geschehene, die Personen, die Ermittlungen – alles fügt sich erst nach und nach und damit Häppchenweise zusammen.

Im Tatort „Dein gutes Recht“ geht es um Machtverhältnisse

Anwältin Prinz (und Frau des Toten Nummer 1) ist auf jeden Fall skrupellos in ihrer Verteidigung. Die besteht meist daraus, den Kläger auf der anderen Seite zu diffamieren. Als Odenthal sie nach Anstand und Moral fragt, kann Prinz nur lachen.

Machtverhältnisse, und wie sie ausgenutzt werden, das ist wohl das zentrale Thema dieses Tatorts. Es findet sich in all den unterschiedlichen Erzählperspektiven. Ob in dem Streit zwischen einem Call-Center Chef und seiner Angestellten, dem Sorgerechtsstreit einer jungen Mutter, bis hin zu den Bewerberinnen, die sich auf die freigewordene Assistenzstelle im Kommissariat bewerben. Letztere bringen Odenthal und Stern mit Fragen wie „Was haben sie denn zu bieten in Sachen Work-Life-Balance?“ fast an ihre Grenzen.

Neugierig? Hier gibt es den Trailer zum Tatort!

Fazit der Tatort-Kritik: Nicht ablenken lassen – sonst verliert man den Überblick

Die Tatortmacher scheinen sich den Satz des internen Ermittlers zu Herzen genommen zu haben:

Jedes noch so kleine Detail, kann eine Rolle spielen.

Das führt aber dazu, dass man sich nicht groß ablenken lassen sollte, um da den Überblick nicht zu verlieren. Außerdem gibts ein paar Längen in diesem Fall und etwas zu sehr gewollte Handlungen. Und trotzdem hat sich für mich am Ende daraus ein spannender Fall ergeben. Mit Jubiläums-Bonus: 4 von 5 Elchen.