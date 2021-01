Das mache ich bei SWR3: Den Überblick bewahren, damit SWR3Land pünktlich und vor allem besser informiert ist – vor allem dann, wenn ich für euch die „Topthemen am Mittag“ moderiere oder die News mache. Neugierig sein – sowieso immer, aber das bin ich auch als Redakteurin und Reporterin. Kurz: ist Mädchen für alles eigentlich ein Ausbildungsberuf?

So würde man mich zitieren:

Boah, bin ich müüüüüüde.

Klar, mach ich...

Das ist doch absurd!

Diesen Song höre ich immer: Diese Frage ist für mich nicht zu beantworten. Ich liebe Musik. Und ich habe gefühlt tausend dieser GEHT-IMMER-SONGS. Ist aber abhängig von Stimmung, Ort und Anlass. Und kann von Mozart über Hardrock bis Chart-Hit alles sein.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: SWR3 Land ist soooo groß – da gibt's immer was zu entdecken. Tolle, unterschiedliche Menschen und auch Kulturen. Egal ob man die Eifel mit meiner Heimat Südbaden oder Stuttgart mit Sydney vergleicht. Dank diesem neumodischen Internet ist SWR3Land ja sowieso überall.

Darüber lache ich: Ich lache echt gerne. Und meistens ohne Vorankündigung. Soll heißen: bei Situationskomik oder einem gut platzierten trockenen Spruch. Und wenn's mich mal richtig gepackt hat, dann kann der Lachanfall auch mal minutenlang dauern und mit Tränen und Bauchschmerzen enden.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Das pinkfarbene Riesenplüschpony, die Fifty-Shades-of-Grey-Sammlung, den Robbie Williams Altar und den Bauchweg-Trainer - das WÜRDE ich verstecken. Hab ich aber alles nicht.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Jede Menge Musikern für die gute Mucke. Unter anderem versorgt mich die „Tagesschau“ unterwegs mit den aktuellen News – und für Witz/Humor/Unterhaltung ist u.a. Jimmy Fallon zuständig.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Wie war deine Reise zum Mond? TRAUMhaft.

Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht bei SWR3 gelandet wärst? Dann wäre ich gerne Globetrotterin geworden. Oder Tanzlehrerin. Oder Sportschau-Moderatorin. Oder Profilerin... oder....

Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie gerne füllst du Fragebögen aus? Gibt's auch negative Zahlen? ;-)

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy: