Kai Gniffke hat einen der schwersten Jobs in diesem Land: Die Veränderung des Öffentlich Rechtlichen Rundfunks. Seit Anfang Januar 2023 ist der Intendant des SWR für die nächsten 2 Jahre der neue Vorsitzende der ARD. Da soll sich bereits einiges tun schon in diesem Jahr. Denn diese Krise – die größte für die ARD – will gemanagt werden. Von welchen Reformen reden wir? Wie radikal müssen die sein?