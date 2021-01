Gemeinsam mit SWR3Land sammelt Moderator Sebastian Müller die unterschiedlichsten Bezeichnungen für verschiedene Dinge: Hausschuhe, Frikadelle, Schluckauf. Hier findet ihr unsere Dialekt- und Lieblingswörter-Sammlung.

Sprachatlas: Viele Wörter für ein und dieselbe Sache

Die Sprachwissenschaft beschäftigt sich unter anderem mit den verschiedenen Varianten (so ist der Fachausdruck für die verschiedenen Wörter), die es für ein und dieselbe Sache gibt. Die werden auch in großem Umfang gesammelt, unter anderem von der Universität Tübingen im Deutschen Sprachatlas.

SWR3Land und die verrückten Bezeichnungen

Ein Beispiel: Die Fliegenklatsche. Die heißt eigentlich nur im Duden so. Ansonsten gibt es in jeder Ecke von SWR3Land ein anderes Wort für den Fliegentöter. Diese Wörter suchen wir in SWR3 Popup mit Sebastian Müller. Hier gibt's unsere Highlights und wenn ihr auch ein Lieblingswort habt, das unbedingt mal ins Radio muss: Schickt uns eine Nachricht!

So sagen SWR3-Hörer zu einem abgelegenem Dorf

Etwas vergessen – diese Lieblings- oder Dialekt-Wörter haben wir

Wie sagt ihr zu Kirschen oder Kirschkuchen?

Eine Sache, viele Wörter – für trödeln

Wie sagt ihr zu Teigmännchen?

So viele Wörter hat SWR3Land für Hausschuhe

Die Fliegenklatsche: Wie sagt ihr dazu?

Brötchen: Eure liebsten (Dialekt-)Wörter für das Ding

Diese Wörter gibt es in SWR3Land für Marmelade

So sagt ihr zu der kleinsten Maßeinheit – also gaaaanz wenig

Diese Wörter gibt es in SWR3Land für Schluckauf

Das Endstück zum Brot: So sagen die SWR3-Hörer dazu

Wählerisch sein: Wie sagt ihr dazu...?

Viele verschiedene (Dialekt-)Wörter für die Frikadelle