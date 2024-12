Es gibt Wörter in anderen Sprachen, die gibts auf einfach Deutsch nicht. Hier kommt eine Liste mit den tollsten Wörtern, die uns fehlen – die wir aber zu gern auch hätten!

Die deutsche Sprache ist toll, oder? Immer wieder haben wir hier auf SWR3.de einen riesigen Spaß mit spannenden Sprachphänomenen oder lustigen kleinen Wortwundern.

Klar ist: Die deutsche Sprache hat einen riesigen Wortschatz – und die meisten von uns werden mit den verfügbaren Wörtern ganz gut durchkommen, ohne dass etwas fehlt.

10 Wörter aus anderen Sprachen, die im Deutschen fehlen

Es gibt aber auch in anderen Sprachen der Welt absolut phantastische Ausdrücke und Wörter, für die wir auf Deutsch tatsächlich keinen passenden Begriff haben. Die schönsten dieser Wörter, die wir eigentlich auch ganz gern im Deutschen hätten, sammeln wir hier!

Hast du ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache? Schreib uns!

1. Gökotta – ein schwedischer Spaziergang am frühen Morgen

Gökotta ist ein Wort aus dem Schwedischen, das einen ganz besonderen Vorgang beschreibt: Nämlich, dass jemand am frühen Morgen im Frühling in die Natur hinausgeht, um Vögeln zuzuhören. Genauer gesagt: dem Kuckuck. Das ist eine Tradition, die in Schweden auch oft mit einem Freiluftgottesdienst an Christi Himmelfahrt verbunden wird. Wie speziell!

2. Sobremesa – spanische Geselligkeit nach dem Essen

Wenn alle ihr Essen verputzt haben und noch am Tisch sitzen bleiben, um sich weiter zu unterhalten und gemütlich die Geselligkeit zu genießen – das hat im Spanischen ein eigenes Wort: Es heißt Sobremesa. Ist das nicht wunderbar? Das hätten wir auch gern im Deutschen!

3. Abbiocco – ein italienisches Suppenkoma

Wenn du nach dem Essen tagsüber gesättigt, entspannt, aber auch ein bisschen schläfrig wirst, dann haben die Italiener ein Wort dafür: Abbiocco. Übersetzen könnte man es auf Deutsch am ehesten mit dem Suppenkoma, es ist aber positiver besetzt und drückt ein hohes Maß an Zufriedenheit aus. So in dieser Form fehlt uns da wohl der Begriff im Deutschen – wir hätten ihn aber eigentlich auch ganz gern, oder?

Sind Wörter wirklich unübersetzbar? Natürlich ist es nicht so, als könnte man einzelne Wörter nicht auch dadurch ausdrücken, dass man sie mit mehreren Wörtern umschreibt. Wirklich unübersetzbar sind die meisten Begriffe also nicht. Und auch wenn es kein bestimmtes Wort in einer Sprache gibt, ist es möglich, den Sachverhalt auszudrücken. Hier sammeln wir einzelne Begriffe, für die es so in dieser Form kein Pendant im Deutschen gibt. Umschreiben kann man es natürlich trotzdem – es braucht nur eben ein paar mehr Wörter dazu oder einen ganzen Satz.

4. Gluggavedur – isländisches Wetter durchs Fenster beobachtet

Gluggavedur ist ein wunderbares Wort aus Island. Wörtlich übersetzt heißt es Fensterwetter. Es bezeichnet jenes Wetter, das von drinnen durchs Fenster aus beobachtet total schön anzusehen ist – aber zu ungemütlich, um nach draußen zu gehen. Eine positive Art also, auf Schmuddelwetter zu schauen. Wir lieben das!

5 Setsunai – Vergänglichkeit in Japan

Ein Wort, das wir auch gerne auf Deutsch hätten: Der japanische Begriff Setsunai. In Japan bezeichnet es das schmerzliche Wissen und die melancholische Gewissheit darüber, dass alles vergänglich ist. Oft wird es mit Liebeskummer in Verbindung gebracht, wird darüber hinaus aber als allgemeine Perspektive auf die Welt und das Leben gebraucht. Wow!

6. Desenrascanço – portugiesische Improvisationskünste

In Portugal ist desenrascanço nicht nur ein Wort, es ist ein Lebensstil! Das Wort bezeichnet den Moment, wenn etwas Unvorhergesehenes schiefgelaufen ist und man sich mit Improvisationskunst und vielleicht auch gegenseitiger Unterstützung aus der Patsche hilft. Es ist also ein bisschen wie die Notlösung im Deutschen, aber sehr viel positiver und unterstützender. Dieses Wort – und vor allem diesen Lebensstil – wollen wir unbedingt auch haben!

7. Tartle – dieser Moment, den jeder kennt ...

Du bist in der Stadt unterwegs oder tummelst dich bei einer großen Familienfeier am Buffet, es kommt jemand vorbei, grüßt dich ... und du musst überlegen, ob du denjenigen eigentlich kennen solltest oder nicht. Dieser Moment des Zögerns und Nachdenkens, ob man einen Menschen oder eine Sache kennt, hat auf Schottisch ein eigenes Wort, das uns im Deutschen fehlt: tartle. Peinlicher Moment, aber tolles Wort! Können wir das im Deutschen nicht auch haben? Liebe Duden-Redaktion, vielleicht wäre das mal ein Wort, das neu aufgenommen werden könnte?

8 Utepils – ein Draußen-Bier in Norwegen

Wir dachten immer, die Deutschen wären ganz weit vorne, was Bier angeht. Tatsächlich sind die Norweger uns aber mit einem Wort voraus: Sie haben einen eigenen Begriff für ein Bier, das man draußen im Freien trinkt. Wir finden es toll und werden es uns merken: Es heißt Utepils.

9. Retrouvailles – ein besonderes Wiedersehen in Frankreich

Auf Französisch gibt es ein Wort für ein Wiedersehen, bei dem sich Menschen auch tatsächlich im übertragenen Sinne wiederentdecken. Es heißt Retrouvailles und hat in dieser Form wohl kein passendes Pendant im Deutschen.

10. to balter – Tanzen mit wenig Geschick, aber viel Freude

Auf Englisch gibt es ein zauberhaftes Wort dafür, dass jemand tanzt, als ob niemand zusehen würde – mit nicht besonders viel Geschick, eher ein bisschen tapsig und unbeholfen, dafür aber mit sehr viel Freude. To balter, heißt das englische Verb dafür, das wir im Deutschen ganz eindeutig auch gerne hätten!

Hast du auch noch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache, für das es kein passendes deutsches Wort gibt? Her damit! Schreib uns gern in die Kommentare am Ende des Artikels. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam weitersammeln!