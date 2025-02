Jede Generation hat ihre eigene Sprache. Aber welche Wörter sind eigentlich speziell für Boomer? Hier gibts eine Liste mit den schönsten Ausdrücken – kennst du diese Boomer-Wörter?

Über die Jugendsprache wird viel geschimpft. Aber eigentlich hat jede Generation ihre eigene Sprache – oder zumindest bestimmte Begriffe, die sie speziell kennzeichnen. „Okidoki“ ist zum Beispiel so ein Begriff, der laut SWR3 Community häufig von Leuten verwendet wird, die dieser Generation angehören – in anderen eher weniger. Danke schon mal für all die Kommentare zu diesem Thema!

Statt einer Liste zu besonderen Jugendwörtern gibts hier zur Abwechslung mal eine Liste mit Wörtern, die vor allem Boomer benutzen. Und natürlich gucken wir uns auch an, warum das gar nicht schlimm, sondern eigentlich sehr schön ist. Viel Spaß damit!

sapperlot (Ausruf der Verwunderung, Überraschung, manchmal auch negativ gemeint im Sinne von Zorn) fetzig (mitreißend, toll, wirkungsvoll – beispielsweise fetzige Musik oder ein fetziges Outfit) Fete (gemeint ist eine Party) futschikato (Ausdruck dafür, dass etwas verschwunden ist oder auch unbrauchbar) Heiopei (Bezeichnung für eine Person, ähnlich wie „Dummkopf“ oder „Trottel“) poofen (ein anderes Wort für „schlafen“) schwofen (gemeint ist „tanzen“) Firlefanz (etwas Überflüssiges oder Ünnötiges) malochen (Ausdruck für hartes Arbeiten) Sportsfreund (Anrede für eine Person, so etwas wie „Kumpel“ oder ein bisschen negativ als „Freundchen“)

Kennst du weitere Boomer-Wörter? Schreib uns hier!

Häufig wird über Jugendwörter diskutiert – tatsächlich hat aber jede Generation ihre eigene Sprache. Das liegt daran, dass sich Sprache ständig entwickelt und wandelt. So nutzen Boomer Wörter, die von der Gen Z oft gar nicht verstanden werden und umgekehrt. Wichtig: Nichts davon ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht besser oder schlechter. Sondern eben nur anders. Adobe Stock Pixel-Shot

Boomer-Wort des Jahres 2024

Übrigens, in 2024 gab es neben der Wahl zum Jugendwort des Jahres erstmal auch eine Wahl zum Boomer -Wort des Jahres. Hier hat der Begriff „Sportsfreund“ den Sieg eingefahren.

Eine „handverlesene Fachjury“ und alle, die kommentierten, haben für eine Vorauswahl von zehn Favoriten gesorgt. Diese...Posted by SWR3 on Thursday, May 23, 2024

Angestoßen hat es der Tiktoker Levi. Wir haben bei SWR3 mit ihm über seine Beweggründe, besondere Boomer-Wörter und die Vermittlung zwischen Generationen gesprochen:

👉 Interview mit Tiktoker Levi zum Boomer-Wort des Jahres 2024

Auch wenn viel von Boomern oder Gen Z geredet wird – welche Jahrgänge zählen nochmal in welche Kategorie? Hier der Überblick:

Babyboomer oder Boomer sind geboren zwischen 1956 und 1965

sind geboren zwischen 1956 und 1965 Generation X ist geboren 1966 bis 1980

ist geboren 1966 bis 1980 Generation Y ist geboren 1981 bis 1995

ist geboren 1981 bis 1995 Generation Z ist geboren ab 1995 bis 2009

ist geboren ab 1995 bis 2009 Generation Alpha ist die jüngste Generation, geboren ab 2010 bis 2024

Aber was kommt eigentlich danach? Zu welcher Generation zählen Kinder, die jetzt in 2025 geboren werden? Hier ist die Antwort von Generationenforscher Rüdiger Maas . In SWR3 NOW hat er Moderator Dennis Tinat erläutert, was diese Generation besonders prägen wird:

SWR3 im Radio 3.2.2025 Von Boomer bis Gen Alpha – welche Generation kommt als nächstes? Dauer 2:51 min Von Boomer bis Gen Alpha – welche Generation kommt als nächstes?

Was soll die Einteilung in Generationen?

Generationenforscher Rüdiger Maas ist durchaus kritisch mit der Einteilung in Generationen. Ist das also alles Quatsch? Natürlich ist nicht jeder Mensch einer Generation gleich. Das wäre auch sehr einfach. Experten versuchen mit einer Einteilung in Generationen, eher die großen gemeinsamen Linien herauszufinden.

Die Annahme dahinter: Bestimmte Generationen wachsen mit ähnlichen gesellschaftlichen Bedingungen auf, die sie prägen – dazu gehört der Fortschritt der Digitalisierung, die wirtschaftliche Lage oder auch geschichtliche Ereignisse wie Krisen oder Kriege. Verschiedene Faktoren bilden einen gemeinsamen Zeitgeist und auch ein Wertesystem, das Menschen prägt, die in einer bestimmten Zeit geboren und aufgewachsen sind.

Auch wenn also viel über die Unterschiede von Generationen gesprochen wird – letztlich können wir gerade wegen unseren unterschiedlichen Erfahrungen alle doch beidseitig viel voneinander lernen:

Sprache ist nicht nur zur Verständigung da. Sie kann noch viel mehr: Sie kann zum Bleistift (auch so ein super Boomer-Wort für „zum Beispiel“) soziale Identität schaffen. Menschen wollen einerseits irgendwo dazugehören, andererseits wollen sie sich abgrenzen. Sprachwissenschaftler erforschen die sozialen Aspekte der Sprache in der sogenannten Soziolinguistik.

Je nachdem, welche Wörter und Ausdrücke ich verwende, kann ich mich also insbesondere als junger Mensch von meinen Eltern und den Lehrern abgrenzen – und mich umgekehrt einer natürlich möglichst coolen Gruppe meiner Altersklasse zugehörig zeigen.

Diesen Prozess macht eigentlich jede Generation in der Jugend mit und ist damit auch ein relevanter Motor dafür, dass sich Sprache immer weiterentwickelt und verändert. Jugendsprache wird zwar oft auch von älteren Menschen belächelt, tatsächlich hatten aber alle mal mehr oder weniger diese Phase, in der man sie selbst gesprochen hat.

Und eben weil mit jeder Generation eine neue Sprache nachkommt, haben einzelne Generationen besondere Slang-Wörter, an denen man sie erkennt. Aus wissenschaftlicher Sicht gibts da also eigentlich gar nichts zu verurteilen.

Welche besonders schönen oder lustigen Wörter kennst du noch, die vor allem Boomer benutzen? Schreibe sie uns gern in die Kommentare und ob jung oder alt: Wir feiern gemeinsam die Sprache! Vielleicht guckt ja auch jemand aus der Gen Z über die Kommentare und entdeckt ein neues Lieblingswort für sich ... Adobe Stock luismolinero

Welche tollen Wörter kennst du noch, die ganz klassisch für die Boomer-Generation stehen? Schreib uns am Ende des Artikels in die Kommentare und wir sammeln gemeinsam weiter!

Du kannst uns natürlich auch unter unserem Post auf Instagram schreiben:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online