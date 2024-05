per E-Mail teilen

Jedes Jahr wird das Jugendwort des Jahres gewählt – aber Jugendliche kennen es meistens nicht mal. Schluss mit dem Firlefanz! Jetzt wählen die Jungen das „Boomer-Wort“ des Jahres. Hier lesen, wie die Idee entstand.

„Es sind immer ‚cringe’ und ‚Digga’ nominiert und dann noch acht andere Wörter, die man noch nie im Leben gehört hat ...“ Levi (@levihallo auf Tiktok) ist Anfang 20. Er spricht in einem aktuellen Video auf Tiktok über die Jugendwörter des Jahres und macht deutlich: Diese Wahl nervt. „Ich hab immer das Gefühl, da sitzt ein Haufen alter Leute an einem Tisch, trinkt genüsslich ’nen Kaffee und sagt dann: ‚Ach, das Wort wird die Jugend schon so von sich geben’.“

Jetzt dreht er die Sache um – und wer denkt: „Ach, der meint das nicht ernst, da kommt sowieso nichts raus“ , die Sache ist sowas von ernst! Der Sportsfreund hat sich extra ein Jackett angezogen.

Das „Boomer-Wort“ soll ein altes Wort sein, das viel zu selten benutzt wird. Im SWR3-Interview hat Moderator Volker Janitz mit Levi gesprochen. Er erzählt, welche Wörter seine Favoriten sind.

SWR3 Move mit Volker Janitz 15.5.2024 Tiktoker Levi sucht das „Boomerwort des Jahres“ Dauer 2:09 min Tiktoker Levi sucht das „Boomerwort des Jahres“

Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z – wer ist eigentlich wer? Hier findet ihr die Übersicht.

Welche Generation bist du? Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für Generationen. Zu welcher Generation du gehörst, kannst du dir hier anschauen: Babyboomer: Geburtsdatum zwischen 1946 und 1964

Geburtsdatum zwischen 1946 und 1964 Generation X: Geburtsdatum zwischen 1965 und 1979

Geburtsdatum zwischen 1965 und 1979 Generation Y / Millennials: Geburtsdatum zwischen 1980 und 1994

Geburtsdatum zwischen 1980 und 1994 Generation Z: Geburtsdatum zwischen 1995 und 2010

Geburtsdatum zwischen 1995 und 2010 Generation Alpha: Geburtsdatum ab 2010

Diese Wörter haben Potenzial zum „Boomer-Wort“ des Jahres

In den Kommentaren unter Levis Video auf Tiktok sammeln die User jetzt Wörter, die für sie das Label „Boomer-Wort des Jahres“ verdient hätten. Die zehn Kommentare, die die meisten Likes erhalten, kommen in eine engere Auswahl für die Abstimmung.

Die fünf „Boomer-Wörter“ mit den meisten Likes unter Levis Video sind bisher folgende: (Stand 15.5.24, 16 Uhr)

1. Sportsfreund

2. knorke

3. Obacht!

4. Firlefanz

5. flott

Insgesamt gibt es aber ca. 15.000 Kommentare unter dem Video und die Begriffe, die gesammelt werden, sind eigentlich viel zu gut, um sie verstauben zu lassen. Bei unserem Post auf Instagram haben wir einige aufgelistet – aber wir sind sicher, ihr findet noch mehr, denn auch da habt ihr schon fleißig kommentiert.

Verkündet Susanne Daubner auch das „Boomer-Wort“ des Jahres?

Das Jugendwort des Jahres wird jedes Jahr im Herbst gewählt. Vorher können Vorschläge beim Langenscheidt-Verlag eingereicht werden und die zehn am häufigsten genannten Wörter werden zur Abstimmung bereitgestellt.

Traditionell verkündet Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner das Jugendwort. Ob sie demnächst auch das „Boomer-Wort“ des Jahres verkündet? Wir hoffen es. Und ob das Jugendwort 2024 vielleicht sogar ein Boomer-Wort werden wird, wenn sich die älteren Ausdrücke dank Levis Video wieder einbürgern? Man kann nie wissen.

Hier kannst du nochmal dein Wissen zu allen zehn eingereichten Jugendwörtern für 2023 testen:

