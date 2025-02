„Wackelkontakt“ von Oimara ist ein beliebter Faschings-Hit: Worum geht's in dem Song eigentlich? Hier gibts den Songtext für euch zum Mitsingen!

„Wackelkontakt“ – darum geht es in dem Song

„ I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt “ singt Beni Hafner, der als Oimara gerade mit „Wackelkontakt“ wohl nicht nur Faschings-Verrückte zum Mitsingen bewegt. Der bayrische Sänger kommt vom Tegernsee und tritt mittlerweile auch andernorts auf. Mit seinem Song nimmt er sich selbst charmant auf den Arm, wenn er singt, dass Piedro Lombardi gegen ihn sogar ein Intelligenzbolzen sei.

Vor allem geht Beni Hafner aber der Frage nach, welches Möbelstück er selbst sei. Die Antwort: Eine Lampe aus den Siebzigern.

Beni Hafner hat uns im Interview erzählt, wie es zu dem Song kam:

Oimara: „Wackelkontakt“ 27.2.2025 Beni Hafner im Interview – wie es zum Song „Wackelkontakt“ kam Dauer 2:37 min Wie es zum Song „Wackelkontakt“ von Oimara kam, erzählt Beni Hafner im SWR3 Interview.

Lyrics zu „Wackelkontakt“ von Oimara

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern

I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungen naus

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern

I saug die Kernkraftwerke leer, i lauf auf achttausend Ampere

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern

I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungеn naus

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich einе Lampe aus den Siebzigern

I saug die Kernkraftwerke leer, i lauf auf achttausend Ampere

I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Wos hod er? (An Wackelkontakt)

I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Wos hod er? (An Wackelkontakt)

I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Wos hod er? (An Wackelkontakt)

I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Wos hod er? (An Wackelkontakt)

I bin ned so helle, helle in der Kapelle

I bin retro, ausschaun dua i geht so

Pietro Lombardi is a Intelligenzbolzn gegen mich

Aber hin und wieder flackert bei mir oben auch ein Licht

Und des is geil so, i steh gern auf da Leitung

Mei Birndl leidet oft amoi an Spannungsüberschreitung

Gleichstrom, Wechselstrom, Highway to Hell

(Hell, hell, da Hellste is er ned!)

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern

I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungen naus

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern

I saug die Kernkraftwerke leer, i lauf auf achttausend Ampere

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern

I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungen naus

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern

I saug die Kernkraftwerke leer, i lauf auf achttausend Ampere

I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Wos hod er? (An Wackelkontakt)

I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Wos hod er? (An Wackelkontakt)

I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Wos hod er? (An Wackelkontakt)

I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Wos hod er? (An Wackelkontakt)

Und wenn i feiern geh, feier i mit Lampen aus die Sechzger Jahr

Die gliahn no länger vor, die gengan öfter aus

Da haust die Sicherung ganz sicher naus

Wär ich ein Möbelstück

Hochdeutsche Übersetzung zu „Wackelkontakt“ von Oimara

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern

Ich glüh' gern vor, ich geh' gern aus, mir haut's die Sicherungen raus

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern

Ich saug' die Kernkraftwerke leer, ich lauf' auf achttausend Ampere

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern

Ich glüh' gern vor, ich geh' gern aus, mir haut's die Sicherungen raus

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern

Ich saug' die Kernkraftwerke leer, ich lauf' auf achttausend Ampere

Ich hab' 'n Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Was hat er? (Einen Wackelkontakt)

Ich hab' 'n Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Was hat er? (Einen Wackelkontakt)

Ich hab' 'n Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Was hat er? (Einen Wackelkontakt)

Ich hab' 'n Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Was hat er? (Einen Wackelkontakt)

Ich bin nicht so hell, hell in der Kapelle

Ich bin retro, ausschauen tu' ich „geht so“

Pietro Lombardi ist ein Intelligenzbolzen gegen mich

Aber hin und wieder flackert bei mir oben auch ein Licht

Und das ist geil so, ich steh' gern auf der Leitung

Meine Birne leidet oft mal an Spannungsüberschreitung

Gleichstrom, Wechselstrom, Highway to Hell

(Hell, hell, der Hellste ist er nicht!)

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern

Ich glüh' gern vor, ich geh' gern aus, mir haut's die Sicherungen raus

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern

Ich saug' die Kernkraftwerke leer, ich lauf' auf achttausend Ampere

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern

Ich glüh' gern vor, ich geh' gern aus, mir haut's die Sicherungen raus

Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern

Ich saug' die Kernkraftwerke leer, ich lauf' auf achttausend Ampere

Ich hab' 'n Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Was hat er? (Einen Wackelkontakt)

Ich hab' 'n Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Was hat er? (Einen Wackelkontakt)

Ich hab' 'n Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Was hat er? (Einen Wackelkontakt)

Ich hab' 'n Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt

Was hat er? (Einen Wackelkontakt)

Und wenn ich feiern geh', feier' ich mit Lampen aus den 60er Jahren

Die glühen noch länger vor, die gehen öfter aus

Da haust du dir die Sicherung ganz sicher raus

Wär ich ein Möbelstück

