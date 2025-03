per E-Mail teilen

Sängerin Loi findet wohl den Song von Oimara gerade auch super. Auf ihrem Instagram-Kanal gibts jetzt ihre Interpreation von „Wackelkontakt“!

Könnt ihr auch nicht genug vom Song „Wackelkontakt“ von Oimara bekommen? Zumindest scheint Sängerin Loi nicht genug davon zu bekommen. Sie hat jetzt auf ihrem Instagram-Profil ihre ganz eigene Version des Hits hochgeladen:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von loi.music

Wenn ihr noch nicht ganz textsicher seid, kein Problem! Die Lyrics zum Song gibts bei uns für euch:

Oimara reagiert auf Lois Version von „Wackelkontakt“

Beni Hafner alias Oimara selbst kommentiert unter dem Video von Loi und schreibt einfach nur:

Wow 😍

Mehr Worte braucht es wohl nicht für diese Version. Das scheint nicht nur Oimara so zu sehen. Seitdem Loi das Video gepostet hat, sammelt sie dafür positive Kommentare.

Loi beim SWR3 New Pop 2023

Die Sängerin ist nicht ganz unbekannt für die SWR3 Community, hat sie doch 2023 beim SWR3 New Pop gezeigt, was sie drauf hat. Highlights davon gibts in der Bildergalerie: