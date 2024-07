Einmal unterm Ortsschild stehen und ein Foto machen – und genau so heißen. Das geht in einigen Orten in Deutschland: Hier lesen, ob euer Vorname dabei ist!

Gibt es eine Stadt mit deinem Vornamen? Hier nachschauen!

Paris reist mit London nach London. So tatsächlich passiert: Die Hotelerbin Paris Hilton hat zwei Kinder, Phoenix und London. Damit setz sie die Familientradition fort, Kinder nach Städten zu benennen. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt ein Video mit ihrer Tochter und schrieb dazu:

London Hilton im London Hilton. Ich bin so verliebt in meinen kleine Prinzessin. Für mich wird ein Traum wahr: Sie das erste Mal in die Stadt bringen, nach der sie benannt ist. Seit ich ein Baby war, habe ich jeden Sommer in diesem Hotel verbracht und jetzt kann ich diese besondere Familientradition mit meiner Tochter teilen.

Gibt es eine Stadt mit deinem Vornamen?

Du heißt Achim und willst das gleiche Erlebnis haben wie London Hilton? Dann haben wir eine gute Nachricht für dich: Das geht! Und du musst nicht mal besonders weit dafür reisen. Nur bis nach Niedersachsen – dort gibt es nämlich die Stadt Achim. Auf ihrer Internetseite wirbt sie auch mit ein bisschen Pathos „Achim – die Stadt“.

Diese 9 Städte sind echte Insider-Reiseziele!

Auch als Sören hast du eine Chance! Denn so heißt auch eine Gemeinde in Schleswig-Holstein. Du willst nicht ganz so weit fahren? Je nach Vornamen kannst du auch in SWR3Land bleiben: Alf an der Mosel liegt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, die Gemeinde St. Peter im Schwarzwald in Baden-Württemberg. Auch als Irmtraut kannst du ein Foto unter einem Ortsschild machen – dafür musst du nach Rheinland-Pfalz. Wohin genau siehst du hier auf unserer Vornamen-Karte:

Du heißt nicht Achim, Sören, Alf oder Peter? Kein Problem! Wir haben für dich Ausschau nach den schönsten Ausflugszielen in SWR3Land gehalten – völlig unabhängig von deinem Vornamen:

Wir haben euch im Radio gefragt: Welche Städte in Deutschland kennt ihr, die auch wie Vornamen klingen? Und ihr habt unser Studiofeedback geflutet! Hier ein paar der besten Beispiele:

Nicht vergessen.....bei Hamburg gibt es die Gemeinde Horst

In Meck-Pomm gibt es die Ortsteile Alt Karin und Neu Karin (gehörend zu Amt Kröpelinl, da können alle Karins hin - je nach Alter ;)

Sebastian nach St. Sebastian bei Koblenz

Man kann auch mit seinem Sohn Ernst nach Ernst an der Mosel.

SWR3 PUSH 10.7.2024 Horst, Karin, Sören: Vornamen als Städte Dauer 2:21 min Vornamen als Städte

Insgesamt haben wir den Eindruck, dass ihr uns mehr deutsche Städte genannt habt, die wie männliche Vornamen klingen. Fallen euch auch noch Städte für alle Anettes, Annas und Hildes da draußen ein? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare! Natürlich sind hier auch männliche Städtenamen willkommen! :)