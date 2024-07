Die lebenswerteste Stadt Deutschlands liegt in SWR3Land. Zumindest wenn es nach dem aktuellen Ranking des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos geht. Wie landete Ulm auf Platz 1?

Prognos hat alle 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern analysiert und für das Handelsblatt ein Ranking erstellt. Ulm führt die Liste an, es folgen bayerische Städte. Die Top 5 sind:

Ulm München Ingolstadt Erlangen Regensburg

Auch Stuttgart hat es mit Platz neun noch in die Top 10 geschafft. Freiburg (12), Heidelberg (15) und Karlsruhe (18) immerhin noch in die Top 20. Aus Rheinland-Pfalz schneidet Trier am besten ab, landet allerdings nur auf Platz 45.

Ranking: Ulm auf Platz 1

Die Städte wurden auf 28 Indikatoren aus den Themenfeldern Ökologie, Mobilität, Soziales, Arbeit und Digitalisierung hin beleuchtet. Dabei spielt neben der aktuellen Situation auch eine Rolle, wie sich die Stadt von einem früheren Zeitpunkt bis jetzt entwickelt hat.

Zu den Indikatoren zählen zum Beispiel die Feinstaubbelastung, der ÖPNV, die E-Ladesäulen-Infrastruktur, Kinderarmut, die Auszubildendenquote oder die 5G-Mobilfunkversorgung.

Im Vergleich zu anderen Städten überzeugt Ulm mit einem messbar guten Ausbaustand erneuerbarer Energien, mit einer überdurchschnittlichen medizinischen Versorgung und mit einer guten Verkehrssicherheit, die in den letzten Jahren noch deutlich verbessert werden konnte.

Ulm glänzt laut Prognos auch mit besonders vielen Ausbildungsplätzen und Unternehmensgründungen. Zudem ist es noch relativ günstig, dort zu wohnen. So wurde Ulm nicht nur die lebenswerteste, sondern auch die zukunftsfähigste Stadt in der Rangliste.

Was Ulm für euch so überragend macht, haben ein paar von euch Moderator Dennis Tinat in SWR3 NOW erzählt:

Neben dem Gesamtranking gibt es auch Gewinner in den einzelnen Kategorien: Ludwigshafen ist demnach der Sieger bei der Digitalisierung. Pforzheim, Freiburg, Trier und Ulm gehören zu den ökologischsten Städten Deutschlands.

Wien: lebenswerteste Stadt der Welt

Blickt man auf die ganze Welt, sollte man wohl am besten nach Wien ziehen. Denn die österreichische Hauptstadt wurde im Juni schon zum dritten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Auf Platz zwei und drei folgen Kopenhagen (Dänemark) und Zürich (Schweiz) im Ranking des britischen Economist. Danach folgt das australische Melbourne. Calgary in Kanada sowie Genf in der Schweiz teilen sich den fünften Platz. Dabei wurden insgesamt 173 Städte weltweit bewertet.

Jetzt seid ihr gefragt! Was macht eure Stadt besonders lebenswert? Oder wohnt ihr sogar in Ulm und könnt das Ergebnis des Rankings selbst bestätigen? Schreibt es uns in die Kommentare!