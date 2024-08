Die U-Bahn (U2) fährt zur Haltestelle Messestadt Ost und die S-Bahn (S2) nach Riem . Mit der U4 oder U5 kann man auch bis Max-Weber-Platz fahren und von da aus in die Shuttlebusse umsteigen . Diese fahren vor und nach der Veranstaltung zwischen dem Max-Weber-Platz in der Innenstadt und dem Messegelände. Beschilderungen und Anweisungen gibt es auch vor Ort.

Fahrräder können entweder an der Fahrrad-Station Messestadt West oder an den Radständern vor dem Messeeingang West abgestellt werden. Direkt am Konzertgelände auf P1 (Freifläche Nord) gibt es auch Fahrradstellplätze. Am besten von Richtung Westen über die Paul-Henri-Spaak Straße herradeln.

🚗

Parkmöglichkeiten am Messegelände gibt es Am Messefreigelände, 81829 München. Parkplätze sind auch bereits auf der Autobahn A94 ausgeschildert. Die Parkflächen auf der Messe sind jedoch begrenzt und nur mit einem gültigen Parkticket erhältlich. Wir empfehlen daher, einen Parkplatz im Vorfeld zu reservieren. Das kostet 15 Euro und ist über den Ticketanbieter erhältlich. Ansonsten kann keine Garantie gegeben werden, dass ein Parkplatz verfügbar ist. Bei der Einfahrt den QR-Code des Parktickets bereithalten.

Tipp: Fahrzeuge weit entfernt vom Konzertgelände an einem der Park-and-Ride-Anlagen in München abstellen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren. Der Weg vom Parkplatz zum Adele-Konzert kann aber dann ein längerer Fußmarsch sein.

Vorsicht: Übernachtungen auf dem Gelände und in angrenzenden Parkhäusern sind nicht erlaubt. Und die Einfahrten der Parkplätze haben eine Höhenbeschränkung von zwei Meter.