Bei den München-Konzerten hat es sich bereits angekündigt, jetzt starten Spekulationen, wann nach der angekündigten Pause ein Album rauskommen könnte – überraschend konkret!

Spekulationen um neues Adele-Album: Wie lange müssen Fans warten?

Während Adele ihre „unglaublich lange“ Pause verkündet, starten im Netz die Spekulationen, wann ein potenziell neues Album erscheinen könnte. Ein Fan hat ein bisschen beobachtet, rumgerechnet und glaubt: 2038 wird es so weit sein!

Die Theorie nochmal im Detail: Während der Konzerte in München seien beim Song „When we were young“ Viele Bilder auf dem Screen aufgetaucht. Ganz oben außerdem Zahlen, die er Adeles Alben zuordnet: 19, 21, 25 und 30; das waren die Titel der bisher erschienenen Alben.

Auf dem Screen war allerdings noch die Zahl 50 zu sehen! Könnte das ein Hinweis auf das nächste Album sein? 2038 wird Adele 50 Jahre alt. Kündigt sie tatsächlich ein Album ganze 14 Jahre im Voraus an?

Ein anderer Ansatz: Die Abstände zwischen den Alben werden immer größer: Erst zwei Jahre, dann vier und zuletzt fünf Jahre. Steht jetzt wieder eine Verdopplung auf zehn Jahre an? Wir wissen es nicht, grübeln aber fleißig mit.

Adeles Rückzug aus der Musikbranche: Das ist der Grund

Am 31. August fand das letzte Adele-Konzert in München statt – das Ende einer riesen Show für einen Monat in einer extra aufgebauten „Adele-World“ inklusive eigenem Stadion. Dort kam die Mega-Ankündigung: Adele wird sich aus der Musik-Branche zurückziehen.

Ich brauche einfach eine Pause. Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und das möchte ich jetzt leben [...] Ich will mein Leben leben, das ich mir aufgebaut habe, und ich werde euch schrecklich vermissen.

Die Ankündigung hat Sängerin Adele sichtlich bewegt: Bei den Worten, nach Jahren endlich das Leben leben zu wollen, dass sie sich aufgebaut hat, kommen ihr die Tränen.

Zu diesem neuen Leben gehört ihre Familie: die Sängerin ist zum zweiten Mal verlobt. Die wöchentlichen Shows in Las Vegas kosten viel Zeit und vor allem Kraft.

Adele bekommt Unterstützung ihrer Fans für die Pause

Fans reagieren auf die Ankündigung emotional, haben aber auch viel Mitgefühl. Auf X, ehemals Twitter, schreibt eine Userin: „ Nimm dir die Zeit, die du brauchst, leb das Leben, von dem du immer geträumt hast. Wir sind da, wenn du bereit bist. “

Ich bin stolz auf Adele, dass sie sich diese dringend benötigte Auszeit genommen hat. Sie ist Mutter und kann jetzt den Mann heiraten, der sie innig liebt. Und ihr Leben mit ihm genießen und eine neue Familie gründen.

Neben vielen weinenden Emojis und Herzen schreibt ein User aber auch: „ Ich denke, das war eine Einladung an uns, nach Vegas zu kommen “, denn dort spielt Adele noch bis Mitte November letzte Konzerte ihrer „ Weekends With Adele “-Shows.

Für diese letzten Konzerte explodieren die Ticketpreise seit der Ankündigung förmlich: Für bis zu 14.000 US-Dollar werden die Karten auf Last-minute-Ticketseiten inzwischen gehandelt.

In Las Vegas performt sie inzwischen das dritte Jahr in Folge an jedem Wochenende zwei Shows: 2022 startete sie ihre „ Weekends With Adele “-Shows.