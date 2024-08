Wer mit Oasis aufgewachsen ist, grinst jetzt vielleicht über beide Backen. Die 90er sind zurück! Jedenfalls ein bisschen. Hoffen wir, dass es die Gallagher-Brüder ernst meinen.

Mit der Britpop-Band Oasis verbindet man zum einen große Hits der 90er und frühen 2000er – zum anderen aber auch die schier endlosen Zwistigkeiten der Brüder Noel und Liam Gallagher. Noel, der Oasis-Hauptkomponist, und Liam, der Leadsänger, strotzten vor Selbstbewusstsein, drückten sich gegenseitig, aber auch anderen, regelmäßig Sprüche. Bis August 2009 hielten sie es noch irgendwie miteinander aus, dann gab Noel offiziell seinen Ausstieg aus der Band bekannt und wenig später erklärte er Oasis für aufgelöst.

Fans hofften immer wieder auf eine Wiedervereinigung. Zuletzt attackierten sich der 51-jährige Liam und sein älterer Bruder Noel (57) weniger in Online-Medien – ein offenbar positives Zeichen. Und jetzt:

Oasis spielen im Sommer 2025 wieder live

Tatsächlich, es ist wahr: Oasis geben im Juli und August 2025 wieder Konzerte. Und zwar hier:

Cardiff Principality Stadium: 4./5. Juli

Manchester Heaton Park: 11./12./19./20. Juli

London Wembley Stadium: 25./26. Juli und 2./3. August

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium: 8./9. August

Dublin Croke Park: 16./17. August

Wie ihr seht, finden sämtliche Konzerte in Großbritannien und Irland statt. Zu Deutschland-Dates gibt es noch keine Infos. Aber wenn sich die Gallaghers nicht wieder zerstreiten, könnte es Oasis ja auch mal wieder zu uns verschlagen.

Nach der ersten halben Stunde seit Veröffentlichung hatte der Oasis-Reunion-Post auf Instagram bereits mehr als eine halbe Million Likes. Zu den Fans, die sehnlichst auf das Comeback gewartet hatten, gehört offensichtlich auch Rapper Casper, der kommentierte: „ this is the best day of my life “ („ das ist der beste Tag meines Lebens “). Auch zahlreiche andere Musiker und Bands, wie Tom Grennan und Palaye Royale, freuten sich in den Kommentaren.

Oasis-Post sorgte für Gerüchte über Comeback

Ein Post auf den Social-Kanälen der Band und beider Gallagher-Brüder hatte in der Nacht auf Montag (26. August) die Gerüchte über eine Reunion befeuert. Nur das Datum „27.08.24“ und die Uhrzeit „8am“ (9 Uhr morgens unserer Zeit) sind in dem kurzen Video zu sehen.

Fans „drohten“ Oasis in den Kommentarspalten schon, falls am Ende des Hypes nicht eine Wiedervereinigung, sondern etwa nur eine Neuauflage eines alten Albums verkündet würde. „ Bitte spielt nicht mit meinem Herzen “, flehte eine Userin. „ Ich schwöre, wenn das eine Album-Remaster-Veröffentlichung ist, mache ich mit euch den John Wick “, drohte ein anderer User. (Anm. d. Red.: In der Filmreihe geht es um einen Mann, der brutal Rache für die Tötung seines Hundes nimmt)

Allerdings war vorher schon beworben worden, dass am 30. August das Oasis-Debütalbum Definitely Maybe in einer 30-Jahre-Jubiläums-Version veröffentlicht wird. Die Chancen, dass der 27. August etwas Größeres verheißen könnte, waren also hoch.

Der Clip mit dem Datum war auch schon am Sonntag (25. August) am Ende von Liam Gallaghers Konzert beim Reading-Festival in der Nähe von London gezeigt worden. Zuvor hatte der Musiker den Oasis-Song „Half the World Away“ seinem Bruder gewidmet.

Die größten Hits und ihre Geschichte feiern Jubiläum!

Oasis: Britpop-Legenden

Oasis wurden 1991 in Manchester gegründet. Ihr Debütalbum Definitely Maybe von 1994 wurde allein im Vereinigten Königreich 2,4 Millionen Mal verkauft und prägte ein ganzes Genre: den Britpop. Ein Jahr später folgte (What’s the Story) Morning Glory?, das ein weltweites Erfolgsalbum wurde und das Hits wie „Wonderwall“ und „Don't Look Back in Anger“ enthielt.