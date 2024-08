Linkin Park hatte auf ihrer Webseite und auf Instagram einen mysteriösen Countdown gepostet. Hier lest ihr, was nach Ablauf verkündet wurde, wie die Fans reagiert haben und welche Gerüchte im Raum stehen.

Wird es ein Comeback geben? Könnte es sein, dass Linkin Park 2025 bei Rock am Ring auftritt? Gibt es neue Musik? Wird der Sänger der Band Sum41 der neue Sänger von Linkin Park?!

Ein Countdown von 100 Stunden auf der Webseite von Linkin Park und ihren Social-Media-Kanälen hatte bei Fans seit Tagen für schlaflose Nächste gesorgt – und für viele Gerüchte. Jetzt ist der Countdown abgelaufen und wir wissen: gar nichts.

Countdown von Linkin Park ohne News

Knapp 55.000 Fans waren über Linkin Parks Webseite im Youtube-Livestream und warteten auf weitere Infos. Der Countdown von Linkin Park endet in einer Uhr, die einfach wieder von vorne läuft.

Auf Instagram postete die Band ein neues Video mit der Caption: „Es ist nur eine Frage der Zeit...“ und einem Link zu ihrer Webseite.

Eine Frage der Zeit also – das fühlen gerade wohl viele der Fans, die auf diesen Tag hingefiebert hatten und nun wieder warten müssen. Dieses Mal aber nicht wissen, wie lange. Die Gerüchte standen und stehen teilweise noch im Raum. Falls die Uhr irgendwann was anderes tut, außer Sekunden, Minuten und Stunden zu zählen, sagen wir es euch!

Ob es wirklich ein Comeback von Linkin Park geben wird, wissen wir also noch nicht. Der Start und das Laufen einer Uhr wird von Fans als Neuanfang gewertet, vielleicht also wirklich der Hinweis auf eine neue Ära? Die Hoffnung ist also noch nicht aufgegeben, aber ein bisschen Gewissheit wäre schon auch schön gewesen:

„Was passiert hier?“ , und „Mike, hör auf uns zu vera****en!" , schreiben Fans in den Live-Chat bei Youtube, das meistgenutzte Zeichen ist aber definitiv das Fragezeichen.

30 Minuten nach Ablauf des Countdowns geben die Fans das Warten immer noch nicht auf. 30.000 User schauen auf eine Uhr.

Es gab in den letzten Jahren schon einige Spekulationen um die Nachfolge des Leadsängers bei Linkin Park. Seit kurzem kursierte die Theorie, dass Sum 41-Frontmann Deryck Whibley den Platz einnehmen könnte.

Dieser meldete sich aber schon vor Ablauf des Countdowns mit der Absage:

Ich habe das Bedürfnis, einige aktuelle Gerüchte zu zerstreuen. Mir wurde zu Ohren gebracht, dass viele Leute denken, ich könnte einer wiedervereinten Band beitreten. Aber ich möchte nur sagen, dass ich, entgegen der landläufigen Meinung, weder Oasis noch Linkin Park beitreten werde. Oder irgendeiner anderen Band. [...] Ich freue mich darauf zu sehen, was diese beiden großartigen Bands in Zukunft machen.

Das sind die Mitglieder der Band Linkin Park Die Band wurde 1996 unter dem Namen Xero gegründet, war ab 1999 aber als Linkin Park bekannt. In der Hauptbesetzung bestand Linkin Park bis zum Tod von Chester Bennington 2017 aus diesen Mitgliedern: Chester Bennington , Frontmann und Sänger

, Frontmann und Sänger Mike Shinoda , Gesang, Lead-Gitarre, Rhythmus-Gitarre, Keyboard, Klavier, Synthesizer

, Gesang, Lead-Gitarre, Rhythmus-Gitarre, Keyboard, Klavier, Synthesizer Brad Delson , Lead-Gitarre, Hintergrundgesang, Studio-Bass, Studio-Keyboard

, Lead-Gitarre, Hintergrundgesang, Studio-Bass, Studio-Keyboard Dave „Phoenix“ Farrell , E-Bass, Hintergrundgesang, Studio-Synthesizer

, E-Bass, Hintergrundgesang, Studio-Synthesizer Joe Hahn , DJ, Studio-Hintergrundgesang

, DJ, Studio-Hintergrundgesang Rob Bourdon, Schlagzeug, Studio-Hintergrundgesang

Dieses Comeback aus der Musikwelt hat auch für Gesprächsstoff gesorgt: Oasis gehen 2025 auf Tour.

Auch das Gerücht um weitere Konzerte scheint sich nicht bestätigt zu haben. Das Festival Rock am Ring hatte ebenfalls mit einem Countdown große News für den 28. August angekündigt.

Fans und Medien stellten sich sie Frage, ob es einen Zusammenhang geben könnte. Rock am Ring verkündete aber einfach eine Bandwelle für das Festival 2025.

Nur ein Mal standen Linkin Park bisher ohne ihren Frontmann, Sänger und Freund Chester Bennington auf der Bühne: bei einem Tribute-Konzert für Chester im Oktober 2017. Er nahm sich am 20. Juli 2017 das Leben.

Beim Tribute-Konzert für Chester Bennington hat die Band ihren verlorenen Freund gefeiert. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Noch eine Möglichkeit für eine Ankündigung der Band: neue Musik. Hinweise darauf gibt es keine. Nach dem Suizid des Frontmanns Chester Bennington gab es bisher drei neue Veröffentlichungen.

Zum 20-jährigen Jubiläums ihres Debütalbums Hybrid Theory erschien am 9. Oktober 2020 eine Jubiläums-Edition. Daraus wurde die Single She Couldn't ausgekoppelt.

Am 10. Februar 2023 wurde zum Anlass des Jubiläums ihres Albums Meteora die bisher unveröffentlichte Single Lost veröffentlicht – mit der Stimme von Chester Bennington.

2024 veröffentlichte die Band die Single Friendly Fire. Der Song entstand 2017 während der Aufnahmen für das siebte Linkin-Park-Album One More Light. Die unverwechselbare Stimme nach seinem Tod zu hören, war für viele Fans erneut sehr berührend.

Die größten Hits von Linkin Park

Dass Linkin Park ein ganzes Genre geprägt hat und einmalige Songs veröffentlicht hat, hört man bei One More Light, Numb, Lost, Breaking The Habit, In The End, Burn It Down und vielen mehr. Im SWR-Archiv haben wir dieses Jahr diesen Interview-Ausschnitt von Chester Bennington gefunden. Er erzählt von der Bedeutung von Burn It Down.

Den größten Erfolg konnte die Band mit dem Song What I've Done feiern. Die Geschichte hinter diesem Song erzählt SWR3 Musikredakteur Matthias Kugler im Podcast „Die größten Hits und ihre Geschichte“.