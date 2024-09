per E-Mail teilen

Das Comeback von Linkin Park sorgte für Schlagzeilen – die neue Sängerin Emily Armstrong ist aber auch nicht unumstritten. Bandchef Mike Shinoda hat die neue Frontfrau verteidigt.

In einem Interview mit BBC Radio 1 sprach Mike Shinoda über das Comeback von Linkin Park und die Entscheidung, die Sängerin Emily Armstrong als neues Mitglied der Band aufzunehmen. Chester Bennington war bekannt für seine markante Stimme. Viele Fans waren skeptisch, ob Armstrong die richtige Wahl sei, um Bennington zu ersetzen.

Shinoda verteidigte sie im Interview jedoch als wichtigen Teil des Neustarts der Band. Er betonte, dass die Band nicht versuche, Chester zu ersetzen, sondern ein neues Kapitel beginnen möchte. Gleichzeitig wollen sie dessen Vermächtnis respektieren und ehren.

Emily Armstrong bei Linkin Park: „Sie versucht nicht, Chester zu sein“

Shinoda hofft, dass die Menschen, wenn sie die neuen Songs von Linkin Park hören, verstehen, dass es sich nicht um eine Neufassung von Linkin Park handelt. „ Dies soll das neue Kapitel von Linkin Park sein. Das alte Kapitel war großartig — und wir lieben dieses Kapitel “, doch es sei zu Ende gegangen so der Sänger. Die Herausforderung bestand darin, von Grund auf mit einer neuen Stimme zu beginnen.

Was Emilys Stimme angeht: Sie singt mit dieser Leidenschaft — und sie ist zu hundert Prozent sie selbst. Das ist das Beste: Sie versucht nicht, Chester zu sein, sie versucht nicht, jemand anders zu sein. Sie ist sie — und deswegen funktioniert es.

Beim Konzert in Hamburg „funktionierte“ es auf jeden Fall. Die Stimmung spricht für sich:

Shinoda erzählt auch, wie es dazu kam, dass Armstrong zur Band kam. Er und Joe hätten die Stimme von Emily Armstrong auf einige Songs gelegt, die sie bereits geschrieben hatten und auf denen nur seine eigene Stimme zu hören war, so der Sänger. Als sie es ausprobierten, bemerkten sie, dass es wirklich gut klänge. Deswegen kamen sie zu dem Entschluss, diese Idee bei noch mehr Songs umzusetzen, so Shinoda weiter.

Auch neue Besetzung bei Linkin Park am Schlagzeug

Doch nicht nur Emily Armstrong am Mikrofon ist neu in der Bandbesetzung. Auch Colin Brittain, der den langjährigen Schlagzeuger und Gründungsmitglied Rob Bourdon ablöst, ist neu zur Band gekommen. Bevor diese Entscheidung stand, gab es wohl auch Musiksessions mit einigen anderen Musikern. Am Ende haben dann aber die beiden Neuen das Rennen gemacht.