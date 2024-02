Ich hätte bei dir bleiben sollen

und ich frage mich,

ob es vielleicht irgendwelche Zeichen gab,

die ich übersehen habe?

Was kann ich tun, damit du nicht mehr so leiden musst?

Die Nacht leuchtete strahlend hell,

während die Welt ringsherum schlief…

Wieder einer dieser Momente, die wir erleben

aber nicht behalten können.

Die Erinnerungen ziehen einem den Boden unter den Füßen weg.

Allein schon der leere Stuhl am Küchentisch reicht aus,

dass in dir die Wut aufsteigt.

Und du hast das verdammte Recht wütend zu sein –

denn es ist UNGERECHT!

Nur weil etwas unsichtbar ist,

bedeutet es nicht,

dass es nicht existiert.

Es gibt Leute,

die sagen:

Was macht das schon, wenn ein Licht erlischt?

Wenn doch am Himmel Millionen Sterne blinken…

Wen kümmert’s wenn bei einem von uns die Zeit abgelaufen ist?

Wir sind doch nicht mehr

als ein winzig kleiner Moment in der Geschichte der Menschheit

Für wen ist es also von Bedeutung,

wenn ein weiteres Licht erlischt?

… Für mich IST es von Bedeutung