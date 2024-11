per E-Mail teilen

Seit Wochen dominieren Linkin Park die deutschen Single-Charts. Jetzt übertrifft auch das Comeback-Album alle Erwartungen.

Im September meldeten sich Linkin Park überraschend zurück – mit Emily Armstrong als neuer Sängerin und Colin Brittain als neuem Schlagzeuger. Seitdem reitet die Band ununterbrochen auf der Erfolgswelle. Der Song „The Emptiness Machine“ ist aktuell zum elften Mal auf dem ersten Platz der deutschen Single-Charts und parallel ist jetzt auch das Album „From Zero“ an der Spitze der Album-Charts eingestiegen.

Diese Rekorde brechen Linkin Park mit „From Zero“

Wie die Chart-Ermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden berichten, haben Linkin Park „ etliche “ Rekorde mit ihrem Comeback gebrochen:

„From Zero“ ist mit über sechs Millionen Abrufen das meistgestreamte Album einer Band am Starttag.

Mit über 23 Millionen Klicks ist es zugleich auch das meistgestreamte Album einer Band in der Startwoche.

Mit „The Emptiness Machine“, „Heavy Is The Crown“ und „Two Faced“ sind Linkin Park die erste Band überhaupt, die drei Songs gleichzeitig in die Top Fünf befördert.

Fun Fact: Fast hätten Linkin Park auch nach Verkaufszahlen den erfolgreichsten Album-Start des Jahres hingelegt – an Taylor Swifts „The Tortured Poets Department“ kamen sie aber nicht vorbei.

Linkin Park kommen 2025 für vier Konzerte nach Deutschland

Im Rahmen ihres Comebacks spielten Linkin Park eine kleine Tour, darunter auch ein Konzert in Hamburg – das natürlich in kurzer Zeit ausverkauft war. Wer in Hamburg nicht dabei sein konnte, oder die Rockband einfach nicht oft genug sehen kann, bekommt 2025 die nächste Chance. Für diese vier Dates kommen Linkin Park wieder nach Deutschland: