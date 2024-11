Das Gefühl in einer „Maschinerie gefangen zu sein“ beschreiben Linkin Park in diesem Stück – hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „The Emptiness Machine“

Ein Song über die Enttäuschungen des Lebens, die uns aus der Bahn werfen. Falsche Versprechungen, auf die wir immer wieder reinfallen und die zu Enttäuschungen führen. Es könnte sich beziehen auf das Haifischbecken der Musikindustrie oder auf die moderne Arbeitswelt, die uns mehr abverlangt als gesund ist, oder aber noch viel mehr auf toxische Beziehungen, aus denen wir oft nur sehr schwer rauskommen. Denn oft ist man gefangen in dieser „Maschinerie“.

Deutsche Übersetzung von Linkin Park: „The Emptiness Machine“

Präzisionsgeschärfte Klingen lassen deinen liebsten Standpunkt aufblitzen.

Währenddessen wartest du in der Ferne, so wie immer.

Saugst mich rein,

gehst unter meine Haut.

Und natürlich weiß ich, wie das endet.

Ich lass mich von dir aufschneiden, damit du mich bluten sehen kannst.

Hab mich aufgegeben für das, was du in mir gesehen hast.

Weiß nicht, warum ich immer noch auf etwas hoffe, das ich nie bekommen werde.

Es sind Versprechungen auf die reinfalle,

Versprechungen einer „Ich-mach-dich-leer-Maschinerie“.

Ein Leben in einer Revolvertrommel,

es ist längst beschlossen, wie wir verlieren.

Denn unter dem Altar lodert ein Feuer

und ich lüge weiter.

Ich wollte doch nur Teil von etwas sein.

Anders lässt es sich nicht erklären,

dass ich weiter gehofft habe,

so naiv war

und drauf reingefallen bin

auf die Versprechungen dieser „Da-bleibt-nichts-mehr-von-dir-übrig-Maschinerie“.

Lyrics: Linkin Park „The Emptiness Machine“ im englischen Original

Your blades are sharpened with precision

Flashing your favorite point of view

I know you're waiting in the distance

Just like you always do

Just like you always do

Already pulling me in

Already under my skin

And I know exactly how this ends, I

Let you cut me open

Just to watch me bleed

Gave up who I am for who you wanted me to be

Don't know why I'm hoping

For what I won't receive

Falling for the promise of

The emptiness machine

(The emptiness machine)

Going around like a revolver

It's been decided how we lose

'Cause there's a fire under the altar

I keep on lying to

I keep on lying to

Already pulling me in

Already under my skin

And I know exactly how this ends, I

Let you cut me open

Just to watch me bleed

Gave up who I am for who you wanted me to be

Don't know why I'm hoping

For what I won't receive

Falling for the promise of

The emptiness machine

I only wanted to be part of something

I only wanted to be part of, part of

I only wanted to be part of something

I only wanted to be part of, part of

I only wanted to be part of something

I only wanted to be part

I let you cut me open

Just to watch me bleed

Gave up who I am for who you wanted me to be

Don't know why I'm hoping

So fucking naive

Falling for the promise of

The emptiness machine

The emptiness machine

(I only wanted to be part of something)

The emptiness machine

(I only wanted to be part of)

The emptiness machine