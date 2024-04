per E-Mail teilen

Sie ist im Moment der größte Popstar der Welt. Dementsprechend riesig war der Run auf die Tickets ihrer Tour – die eigentlich längst ausverkauft ist. Aber mit SWR3 könnt ihr jetzt noch dabei sein!

Gewinnt bei uns insgesamt zehn Tickets für Taylor Swifts Konzerte in Deutschland. Dabei habt ihr sogar die Chance auf das allererste Deutschland-Konzert der Tour!

Auf ihrer ‘Taylor Swift I The Eras Tour’ spielt die Sängerin auch in Gelsenkirchen (17. & 18. Juli) und München (27. & 28. Juli). Und genau dort schicken wir euch hin. Wo sind die größten Swifties in SWR3Land?

Hinweis zum Gewinn Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist Universal Music International.

So gewinnt ihr Taylor-Swift-Tickets bei SWR3 🍀

📻 Gewinnspiel im Radio

Jetzt hier auf SWR3.de anmelden und am Mittwoch (24. April) in der Morningshow ab 6 Uhr stündlich auf euren Namen achten.

Hört ihr ihn im Radio nach den Nachrichten ist das eure Möglichkeit.

Ihr habt dann genau 15 Minuten lang Zeit, um auf der 07221 - 2011 anzurufen.

Schafft ihr das innerhalb dieser Viertelstunde, geht es für euch und eine Begleitperson kostenlos zu einem Taylor Swift Konzert.

📱 Gewinnspiel auf Instagram

Folgt ihr SWR3 auf Instagram? Dann habt ihr diesen Gewinnspiel-Post bestimmt schon gesehen und habt eine extra Gewinnmöglichkeit für das Konzert von Taylor Swift am 28. Juli in München. So könnt ihr teilnehmen:

Schreibt euren Lieblingssong von Taylor Swift in die Kommentare!

Speichert den Post am besten ab, damit ihr die Deadline nicht verpasst: Teilnahmeschluss ist der 24. April um 23:59 Uhr.

Checkt regelmäßig eure DMs, auch den Ordner „Anfragen“.

Mit etwas Glück werdet ihr ausgelost und erlebt Taylor Swift am 28. Juli in München.

Taylor Swift: Sie kommt mit neuem Album nach Deutschland Heute veröffentlicht Taylor Swift ihr neues Album: THE TORTURED POETS DEPARTMENT (Die Abteilung für gequälte Dichter). Angekündigt hatte sie das als Überraschung bei der Preisverleihung der Grammys, als sie gerade die Dankesrede für ihren insgesamt 13. Grammy erhielt. Bei Instagram schrieb sie zum Album-Covers: „ In der Liebe und der Poesie ist alles erlaubt. “ Universal Music International

Taylor Swift und die Liveshow ihrer Tour

‘Taylor Swift I The Eras Tour’ heißt so, weil sie während des Konzerts die verschiedenen Phasen ihrer Karriere performt: Von ihren Anfängen als Country-Sängerin, über ihre elektronischere und düstere Phase und die akustischen Alben, bis hin zu den ganzen großen Pop-Momenten. Und das mit über 40 Songs in mehr als 3 Stunden.

So beeindruckend sind Taylor Swifts Bühneneffekte

Dabei hat jede Phase ein eigenes, aufwendiges Bühnenbild und unterschiedliche Kostüme. Es gibt dutzende Tänzerinnen und Tänzer. Bühnen-Elemente, die hoch und runter fahren und noch viele weitere Effekte, wie zum Beispieler einer, der schon bei Social Media viral gegangen ist.

Die riesigen Leinwände hinter der Bühne und auf dem Boden zeigen ein Meer. Auf dem meterlangen Bühnensteg, der ins Publikum ragt, öffnet sich eine Luke. Taylor Swift springt in die Wellen und es sieht so aus, als würde sie unter der Bühne durchtauchen.

Taylor Swift: Die beste Show der Welt?

Dass sich Taylor Swift die besten Musikerinnen und Musiker für ihre Band holt, ist eh klar. Und dass Taylor eine fantastische Live-Sängerin und Performerin ist, auch. Im Moment hat wohl kein anderer Künstler und keine andere Künstlerin der Welt eine so beeindruckende Show wie Taylor Swift.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „Mit SWR3 Superstar Taylor Swift live erleben“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Jede/r Gewinner:in erhält zwei Tickets für das, in der jeweiligen Spielrunde, ausgelobte Taylor Swift-Konzert.

24.4.2024, 6 Uhr-Stunde: 27.7.2024 in München

24.4.2024, 7 Uhr-Stunde: 17.7.2024 in Gelsenkirchen

24.4.2024, 8 Uhr-Stunde: 28.7.2024 in München

24.4.2024, 9 Uhr-Stunde: 18.7.2024 in Gelsenkirchen

Instagram: 28.7.2024 in München

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Registrieren kann man sich, in dem man sich zwischen dem 19.4.2024 und dem 24.4.2024, 9:00 Uhr ins Gewinnspielformular auf www.SWR3.de einträgt.

Die Spielrunden finden am 24.4.2024 stündlich zwischen 6 Uhr und 10 Uhr statt. Die Spielrundenteilnehmer:innen werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost. Wenn man seinen Namen im Programm von SWR3 hört, hat man 15 Minuten lang Zeit sich telefonisch auf der 07221 2011 zu melden. Gelingt der Spielrundenteilnehmerin/dem Spielrundenteilnehmer dies im genannten Zeitfenster, hat sie/er gewonnen.

Die Gewinner:innen werden am 24.4.2024 per Mail über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Durchführung des Gewinnspiels bei Instagram

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt seinen persönlichen Lieblingssong von Taylor Swift in die Kommentare. Unter allen Kommentaren wird ein Gewinner von zwei Tickets per Zufallsprinzip ausgewählt.

Nach Ende des Gewinnspiels wird der/die Gewinner/in per Direktnachricht benachrichtigt und muss sich innerhalb von 24 Stunden zurückmelden, ansonsten verfällt der Gewinn.

Teilnahmeschluss ist der 24.4.2024 um 23:59 Uhr.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Meta/Instagram.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf der Zugangsberechtigung ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der/vom Teilnehmer:in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei den Events nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme an dem jeweiligen Event gelten die entsprechenden AGBs des Veranstalters.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Dieses Gewinnspiel wird in keiner Weise von Taylor Swift, Taylor Swift Productions, Inc., Firefly Entertainment, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt oder verwaltet.

Taylor Swift, Taylor Swift Productions, Inc., Firefly Entertainment, Inc. oder deren verbundene Unternehmen übernehmen keine Verantwortung im Verzichtsfall und sind zu keinerlei Entschädigung verpflichtet

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Veranstalter des ausgewählten Events zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Gewinnspender ist Universal Music International.