Das Handy auf meinem Nachtisch leuchtet auf,

erhellt das dunkle Zimmer.

Bin gerade in einer Kellerbar in der East Side.

Und du? Komm zu mir, sitze ganz hinten.

Dunkle Jeans, Turnschuhe,... perfekt

dazu dieses unglaubliche Blau in seinen Augen.

Du willst es wissen, oder?

Ich glaube, wir wir könnten eine Menge Spaß haben,

ich glaub ich mag dich.

Aber ich muss dich warnen.

Das ist vermutlich nicht der beste Moment,

mein Ruf hat ein bisschen gelitten in letzter Zeit.

Ich hoffe, du magst mich, so wie ich wirklich bin.

Ich mag d i c h auf jeden Fall.

Ich weiß, es ist schwer, Versprechungen zu machen

Besorg uns lieber erst mal einen Drink.

Ist das okay, was ich gesagt habe?

Aber es ist sicher okay,

dass ich viel an dich gedacht hab...

Ich weiß, es ist ein bisschen... heikel zur Zeit.

Vielleicht... ist das... auch alles noch... zu früh

ja... das Ganze ist ein bisschen heikel...

Oder?

Dritter Stock bei mir in der Westside,

„Ist das ein Ausblick? Du bist eine Ausblick.

Eine ganze Villa mit Ausblick

Sind die Girls auch so zärtlich zu dir,

da wo du herkommst?“

Die Nacht wird lang,

deine Finger wühlen durch mein Haar,

deine Schritte hallen noch durchs Treppenhaus.

Bleib noch ein bisschen, ich möchte dich nicht teilen,

denn ich mag dich richtig.

Manchmal guck ich dich an, wenn du schläfst

und frage mich, ob du ab und zu auch von mir träumst.

Und manchmal, wenn ich dir ganz tief in die Augen schaue,

dann stell ich mir vor, dass du mir gehörst, nur mir,

jede verdammte Sekunde.

Du siehst, ich mag dich.