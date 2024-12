Ella Henderson ist eine britische Sängerin, bekannt durch ihre kraftvolle Stimme. Cian Ducrot ist ein irischer Singer-Songwriter mit starkem Einfluss der Folk-Pop-Musik.

Darum geht es in „Rest of our days“

„Rest of Our Days“ ist eine emotionale Ballade von Ella Henderson und Cian Ducrot, über die Zeitlosigkeit einer Nacht mit Freunden. Die kraftvollen Stimmen der Künstler verschmelzen in diesem Song zu einer ergreifenden Hymne über die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft.

Deutsche Übersetzung von Ella Henderson & Cian Ducrot: „Rest of our days“

Ich weiß, dass dieses ganze Jahr eine verdammte Achterbahnfahrt war,

kämpfend, einsam und innerlich gebrochen.

Ich habe meine Familie vermisst, ich habe meine Freunde vermisst,

aber an diesem Heiligabend warten nur gute Zeiten auf uns.

Also hebt das Glas und schaut nicht zurück,

denn heute Abend werden wir niemals vergessen!

Die Jahre werden vergehen und Dinge werden sich ändern,

aber nicht diese Liebe, solange wir zusammen sind.

Wir werden uns nicht an viel erinnern, wenn wir alt und grau sind,

aber an diesen Abend sehr wohl – für den Rest unserer Tage.

Heute Abend ist es völlig egal, wen wir küssen,

denn wir werden die verpassten Zeiten nachholen.

Wir werden trinken und tanzen, bis der Barkeeper uns nach Hause schickt

und den Weihnachtsmorgen beginnen wir als Alkoholleiche im Schnee.

Lyrics: Ella Henderson & Cian Ducrot „Rest of our days“ im englischen Original

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

I know that this year's been a hell of a ride

Struggling, lonely and broken inside

I missed all my family, I missed all my friends

But this Christmas Eve's only good times ahead

So raise a glass, and don't look back

'Cause tonight is a night that we'll never forget

Years are gon' go by and things are gonna change

When we're together, this love stays the same

Won't remember much when we're old and gray

We'll remember this night for the rest of our days

Oh, oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, for the rest of our days

Tonight it don't matter at all who we kiss

'Cause we're makin' up for the times that we've missed

We'll drink and we'll dance 'til the bar sends us home

And we'll start Christmas morning passed out in the snow

So raise a glass, and don't look back

'Cause this Christmas Eve's one we'll never forget

Years are gon' go by and things are gonna change

When we're together, this love stays the same

Won't remember much when we're old and gray

We'll remember this night for the rest of our days, hey

Oh, oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, for the rest of our days

Oh, oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, for the rest of our days

Years are gon' go by and things are gonna change

When we're together, this love stays the same

Won't remember much when we're old and gray

We'll remember this night for the rest of our days (oh-oh)

Oh, oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, for the rest of our days

Oh, oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, for the rest of our days

And we'll remember this night for the rest of our days

Merry Christmas