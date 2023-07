Also, mir hat das gefallen,

große Partys schmeißen,

vom Balkon in den Pool springen.

Alle baden in einem Meer aus Champagner.

Wer kommt, der weiß: Hier gibt’s keine Regeln

und der Bass wummert so laut,

dass der Kronleuchter wackelt.

Ich habe mich 1 Jahr lang wie der Große Gatsby gefühlt.

Und dann kamst du und hast mir in die Suppe gespuckt.

Da kann ich nur den Kopf schütteln und das Tor schließen.

Siehst du, deshalb leisten wir uns keine schönen Dinge mehr.

Weil du sie ja doch kaputt machst.

Also musste ich sie dir wegnehmen.

Hast du ernsthaft geglaubt, ich würde nicht mitbekommen,

was du da so über mich erzählst?

Es war so schön, als wir wieder Freunde waren.

Weil ich dir dann nochmal eine Chance gegeben habe.

Aber dann wieder so ein Stich in den Rücken,

noch während wir uns die Hand geben.

Und das ist das Problem.

Freunde verarschen dich nicht!

Rufen dich an und versuchen dir irgendeinen Bären aufzubinden.

Also habe ich den gerade reparierten Zaun

mit einer Axt kurz und klein geschlagen.

Und ich bin ja auch nicht die einzige,

die sich von dir abgewendet hat in letzter Zeit.

Du bist echt so ein halbseidener Typ,

leider.

Ein Hoch auf meine echten Freunde!

Denen es egal ist, was er gesagt hat und was sie gesagt hat.

Auf meinen Süßen,

der gar nicht erst liest, was sie da über mich geschrieben haben.

Und auf meine Mama,

die sich das ganze Drama permanent anhören musste

und dieses Glas wäre für dich,

aber Vergebung gehört ja auch zu den schönen Dingen

(lacht).

Ok, ich versuche ernst zu bleiben,

und schöne Dinge leisten wir uns ja nicht mehr.