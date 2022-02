Die Sea Girls sind vier Jungs aus Südostengland. Sie kannten sich schon aus der Schulzeit, haben dann erst mal an verschiedenen Universitäten studiert, bevor sie sich 2015 in London trafen und Sea Girls gründeten. In „Hometown“ geht es um Jugenderinnerungen, vor allem um einen Freund, der früh gestorben ist.

Limonade, zerrissene Jeans –

Wenn du 17 bist, fühlt sich alles unwirklich an.

Ich werde das auf jeden Fall nicht vergessen.

Für uns geht das Leben jetzt weiter, aber du wirst dort bleiben.

Wirst nie die Texte zu meinen neuen Songs auswendig lernen.

An Sommertagen, aber auch wenn die Kälte beißt, ganz besonders an Abenden wie heute Abend.

Hier, in der Stadt, in der wir aufgewachsen sind swingt dein alter Herr die Seele aus dem Leib zu Sinatra.

So ist das Leben und der Dienstag ist immer düster.

Freitags da zieht sich ein Freund Drogen rein,

aber ich will noch nicht sterben.

Und wir treffen uns irgendwann da oben, aber nicht heute Abend.

Denn mir geht's gut, uns geht's gut und irgendwie geht's doch jetzt erst richtig los.

Ich weiß noch, als ich nach Hause kam am 1. Januar.

Hab mir die Seele aus dem Leib gekotzt, weil du sie geküsst hast.

Werde ich nie vergessen.

Sie ist jetzt älter, und sie ist wirklich fit.

Und sie wird immer das letzte Mädchen sein, dass du geküsst hast.

Das wird sie nie vergessen.

Mit dir zusammen habe ich schwimmen gelernt, mit dir bin ich zusammen zur Schule gegangen.

Ich hab früher als du fahren gelernt

und wir waren zusammen high.

Und ich war dabei,

als du abgedriftet bist.

Ich bin einfach weggegangen damals.

Hab einfach nur zugeschaut,

wie deine Nase ausgeblutet ist.

Und wir haben nie drüber gesprochen, weil das irgendwie nicht cool war.

Original-Songtext auf Englisch

Lemonade, ripped jeans

Nothing feels real when you're seventeen

I remember it always

Were you up for it always

You'll stay there and we'll move on

You'll never learn the words to my new songs

I remember you always

Were you up for it always

On summer days, when winter bites

Especially on nights like tonight

In our hometown, your old man's singing

His heart out to Sinatra swinging

That's life and Tuesday's gloomy

On Fridays, a school friend's using

But I don't want to die

And I'll meet you there, but it won't be tonight

'Cause I'm alright, I'm alright living

We're alright and it's just beginning

New Year's Day, going home

I threw up my guts while you kissed someone

I remember it always

Were you up for it always

She's older now, she's really fit

She'll always be the last girl you kissed

She'll remember it always

Were you up for it always

On summer days, when winter bites

Especially on nights like tonight

In our hometown, your old man's singing

His heart out to Sinatra swinging

That's life and Tuesday's gloomy

On Fridays, a school friend's using

But I don't want to die

And I'll meet you there but it won't be tonight

'Cause I'm alright, I'm alright living

We're alright and it's just beginning

I learned to swim with you

I went to school with you

I learned to drive before you

And I got high with you

I watched you lose your way

And I just walked away

I watched your nose bleed out

We didn't talk 'cause it wasn't cool to talk about

In our hometown, your old man's singing

His heart out to Sinatra swinging

That's life and Tuesday's gloomy

On Fridays, a school friend's using

But I don't want to die

And I'll meet you there but it won't be tonight

'Cause I'm alright, I'm alright living

We're alright and it's just beginning

I'm alright, I'm alright living

We're alright and it's just beginning