Aids ist heilbar – zumindest in ganz wenigen und in sehr speziellen Fällen. In Deutschland konnte gerade wieder ein Patient geheilt werden, und für viele andere gibt es inzwischen neue Medikamente und Therapien, die einen Krankheitsverlauf abmildern oder Ansteckung verhindern können. Es hat sich also viel getan in der Aids-Forschung – auch darum geht es auf der Welt-Aids-Konferenz, die gerade in München begonnen hat.

„Wie steht’s um die Aids-Forschung?“ - das ist das SWR3 Topthema mit Klaus Sturm