70 Prozent der Männer sagen in einer Studie, dass die Hausarbeit in ihrer heterosexuellen Partnerschaft gleich verteilt ist. Ein Vergleich der investierten Stunden gibt ihnen unrecht – und damit sind viele Frauen unzufriedener.

Eine Onlinebefragung der Bertelsmann Stiftung kommt zum Ergebnis, dass es wohl eine verzerrte Wahrnehmung in heterosexuellen Beziehungen gibt, wenn es ums Thema Haushalt geht.

Die Ergebnisse der Studie und was Beziehungen helfen kann, hat SWR3 Redakteurin Manuela Rid im Topthema zusammengefasst.

SWR3 Topthema mit Manuela Rid 29.1.2025 „Wer macht wie viel?“ Dauer 2:25 min Anmod:

Wer putzt das Bad? Wer die Fenster? Wer bringt den Müll raus und wer organisiert das nächste Familienfest? Das ist etwas, das viele Paare beschäftigt – und gerne wird über die Aufteilung von Haus- und Sorgearbeit auch gestritten. – Wir reden ja schon den ganzen Vormittag darüber – weil eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zu dem Ergebnis kommt: Männer überschätzen ihren eigenen Beitrag. „Wer macht was und wie viel?“ – das ist das SWR3 Topthema mit Manuela Rid.

Männer geben an, dass die Aufgaben in puncto Hausarbeit und Kinderbetreuung gleichverteilt sind, deutlich weniger Frauen bestätigen das. In Zahlen bedeutet das:

Frauen investieren im Schnitt 10,6 Stunden pro Woche für Haushaltsaufgaben – Männer 6,7 Stunden

– Männer 6,7 Stunden Frauen verbringen im Schnitt 27,5 Stunden pro Woche mit der Kinderbetreuung – Männer 17,5 Stunden

– Männer 17,5 Stunden 68 Prozent der Männer geben an, dass beide Partner „gemeinsam“ oder „meistens gemeinsam“ für Haushaltsaufgaben zuständig sind, nur 44 Prozent der Frauen bestätigen das.

Und auch, wenn beide in der Beziehung Vollzeit arbeiten, empfinden Männer die Zuständigkeit für Haushaltsaufgaben glechverteilter als Frauen: So gaben 70,2 Prozent der Männer in diesem Fall an, dass beide Partner „gemeinsam“ oder „meistens gemeinsam“ für Haushaltsaufgaben zuständig sind.Im Gegenzug sagten Knapp 50 Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen dasselbe.

Strategische Inkompetenz: Was ist das und gefährdet das meine Beziehung?

Du denkst jetzt: „ Boa, das ist aber Männerbashing! “. Nein, darum gehts uns nicht. Unser SWR3 Comedy-Kollege Steffen Auer hat das Thema gemeinsam mit SWR3 Kollegin Manuela Rid gut (und superlustig) aufn Punkt gebracht. 👇

SWR3 Comedy 29.1.2025 Männer und Haushalt Dauer 1:16 min Männer überschätzen sich laut einer neuen Studie bei der Hausarbeit, was die geleisteten Stunden angeht. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen...

Und auch SWR3 Hörerin Brigitte hats in SWR3 Now wahrscheinlich mit Humor gesehen und uns geschrieben: „ Partnerschaft heißt: der Partner schaf(f)t. “ und Hörerin Nina meldete sich, um ihren Mann zu loben:

Wenn ich meinen Mann nicht hätte – der macht richtig viel bei uns! Der ist auch mein Motor. Wir machen auch viel zusammen. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen, mein Mann macht das supertoll!

Lasst uns in den Austausch gehen, SWR3Land! Wo habt ihr euch schon mal überschätzt, wie habt ihr es geschafft, für mehr Gleichberechtigung in der Beziehung zu sorgen und wo werdet ihr euch einfach nicht einig? Schreibt es uns in die Kommentare!