Getestet wurden elf Tagescremes mit UV-Schutz. Sie sollen der Haut Feuchtigkeit spenden und gleichzeitig schützen. Das Ergebnis von Stiftung Warentest: Teuer ist nicht gleich gut!

Der Frühling und die Sonne kommt! Gesichtscremes mit Sonnenschutzfaktor (SPF) von 15 bis 30 sollen im Alltag gut schützen.

Die ultraviolette Strahlung setzt der Haut zu – auf zweifache Weise: UVB-Strahlen können Sonnenbrand verursachen, UVA-Strahlung frühzeitige Hautalterung – und beide können langfristig Krebs auslösen.

Nicht alle Cremes halten das Sonnenschutz-Versprechen

Gleich fünfmal hat die Stiftung Warentest die Note Mangelhaft vergeben. Darunter auch die teuersten im Test von den Luxus-Marken Estée Lauder und Shiseido. Bei einem Preis von bis zu 100 Euro pro 100 Milliliter. Das Ergebnis heiße nicht, dass sie völlig wirkungslos seien. Aber sie seien nicht so wirkungsvoll, wie sie sein sollten, sagt Werner Eckert aus der SWR3 Umweltredaktion.

Was können Firmen nach schlechten Testergebnissen machen? Nach den Testergebnissen haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte zu überarbeiten. Die meisten Unternehmen tun das auch. Unser Artikel beruht auf den Ergebnissen der Stiftung Warentest oder Ökotest und berücksichtigt keine Nachbesserungen nach Veröffentlichung der Testberichte. Ökotest hat ein spezielles Verfahren – nachdem alle Mess- und Testergebnisse feststehen, werden die Hersteller angeschrieben und mit dem Prüfungsergebnis konfrontiert. Dies gibt den Herstellern die Möglichkeit, sich zu äußern und gegebenenfalls ein Gegengutachten zu erstellen.



Das sind einige Möglichkeiten, Produkte nachzubessern:



1. Interne Qualitätskontrolle: Die Unternehmen können die Testergebnisse intern überprüfen und ihre eigenen Qualitätskontrollverfahren verstärken. So kann die Produktion überarbeitet werden, Lieferanten überprüft oder sogar gewechselt werden und interne Abläufe verbessert werden.



2. Produktanpassungen: Firmen können ihre Produkte gezielt überarbeiten. Dies kann bedeuten, dass sie Materialien, Produktionsprozesse oder Designelemente ändern, um die Leistung oder Sicherheit zu verbessern.



3. Kommunikation mit der Stiftung Warentest: Die Unternehmen können auch aktiv mit der Stiftung Warentest oder Ökotest in Kontakt treten, um Mängel oder Schwachstellen zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten. Weiter Infos könnt ihr beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nachlesen.

Günstige Cremes siegen bei Stiftung Warentest

Die beiden besten Cremes im Test sind schon ab 3,90 Euro pro 100 Milliliter zu haben. Getestet wurde hier jeweils eine Tagescreme von dm Balea und Nivea. Insgesamt hat Stiftung Warentest vier Produkte mit gut bewertet.

Braucht es bei Frühlingswetter und 20 Grad überhaupt schon UV-Schutz?

Nicht unbedingt. Am besten immer aktuell beim UV Index des Deutschen Wetterdienstes checken. Die Lage kann sich ganz schnell ändern und dann haben Cremes, wie die getesteten Gesichtscremes, gar nicht genug Schutz. Hautärzte sagen, man braucht dann direkt einen Sonnenschutzfaktor von 30 bis 50. Und in den getesteten Cremes liegt der SPF darunter. So Werner Eckert im SWR3 Interview.

UV-Gefahren-Index Deutscher Wetterdienst