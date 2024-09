per E-Mail teilen

Insgesamt elf neue Matratzen wurden von Stiftung Warentest getestet. Viele überzeugen – die teuerste enttäuscht. Und: Es gib eine neue Nummer eins! Zumindest bei den Schaumstoffmatratzen.

Gleich vorweg – vielleicht geht es euch auch so: Matratze schreibt man mit „tz“ und nicht mit „z“. So. Wieder was gelernt (ich jedenfalls). Und ab gehts zum Test! 👇 (Für alle, die keine Zeit haben: die Ergebnisse.)

Neu getestet wurden je fünf Federkern- und sechs Schaumstoffmatratzen im Wert von 159 Euro bis 2000 Euro. Aus den Tests der vorherigen Jahre sind zudem immer noch einige Spitzenreiter dabei, vor allem bei den Federkernmatratzen.

Schaumstoff oder Federkern – was ist der Unterschied? Taschenfederkern: Ein dünner Schaumstoff umhüllt hier einzeln verpackte Spiralfedern. Diese Matratzen-Art bietet eine gute Luftzirkulation und ist daher besonders gut geeignet für Personen, die stark schwitzen. Sie sind in der Regel schwerer als Schaumstoffmatratzen. Schaumstoff: Das Material bietet eine hervorragende Isolierung – ideal für Personen, die schnell frieren. Hier können Schlitze im Kern unterschiedliche Nachgiebigkeiten in den jeweiligen Matratzenzonen ermöglichen. Schaumstoffmatratzen sind zudem relativ leicht. Bei Feuchtigkeit und Wärme können sie jedoch etwas weicher und dünner werden.

Übrigens: Die alte Faustregel „Harte Matratzen sind gut für den Rücken“ ist mittlerweile überholt. Wichtig stattdessen: Hauptsache bequem. Auch die Matratzenart muss keine ausschlaggebende Rolle spielen, dafür sind wir – inklusive unserer Rücken – einfach zu individuell.

Das erzählt zumindest Prof. Dr. Bernd Kladny von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie der Stiftung Warentest. Die Hauptsache sei die gesichterte Nachtruhe, denn wer gut schläft, sei auch weniger anfällig für Schmerzen.

Beim Matratzenkauf also genug Zeit mitnehmen und viel ausprobieren! Die meisten Verkäufer bieten einen Probezeitraum von 100 Tagen, um die Schlafunterlage ausgiebig zu testen. Sollte es einfach nicht passen, wird die Matratze wieder zurückgenommen.

Wie schon gesagt, eigentlich schwer zu bestimmen, da jede und jeder von uns anders schläft und liegt. Trotzdem gibt es Anhaltspunkte, die bei der Wahl der perfekten Matratze helfen können.

Und genau diese finden sich auch in den Kategorien der Tester wieder. Auf diese Eigenschaften wurden die Matratzen bei Stiftung Warentest getestet:

🛌 Liegeeigenschaften (für vier unterschiedliche Körpertypen)

🛌 Haltbarkeit (Dauertest und Klimaprüfung)

🛌 Bezug (Waschbarkeit und Verarbeitung)

🛌 Gesundheit und Umwelt (Schadstoffe etc.)

🛌 Handhabung (Griffe, Transportmöglichkeiten)

🛌 Deklaration (Angaben zu Matratzenart, Höhe etc.)

Alle getesteten Matratzen haben die Maße 90 cm x 200 cm. Die genauen Details zur Testmethodik findest du auch bei Stiftung Warentest.

Die Bestnote bei den Federkernmatratzen verteidigt ein Model aus dem Warentest 2023: die Schlaraffia myNap TFK. Sie überzeugte durchweg in allen Bereichen und bekommt die Note 1,6 (Gut) bei einem Durchschnitts-Preis von 299 Euro.

Auch die Modelle von Beco (Maxima Plus), Emma (25 Hybrid) und Ikea (VALEVÅG) schaffen es in den 1er-Bereich. Nur das Model vom schwedischen Möbelanbieter kam hier neu in den Testvergleich hinzu. Auch die anderen Neuzugänge (Breckle Weida, Malie und Jysk) bleiben im guten Notenbereich.

Lediglich das Model von Ravensberger (Ortho-Spring-Plus) kommt nur auf eine 2,6 (Befriedigend) und bildet damit das Schlusslicht bei den Federkernmatratzen. Vor allem die Liegeeigenschaften und Handhabung enttäuschen bei Ravensberger.

Neuzugang in der Bestnote für Schaumstoffmatratzen: die Max Foam by fan von f.a.n. Sie überzeugt in allen Testbereichen und kommt ebenfalls auf eine 1,6 (Gut) bei einem Durchschnitts-Preis von 249 Euro.

Die weiteren Testneuzugänge von Traumnacht, Tempur, Hn8 Schlafsysteme und MFO tun sich schwer. Sie alle – darunter auch die teuerste Matratze im ganzen Test (Tempur mit 2000 Euro) – schaffen es nicht in den guten Notenbereich. Die Schaumstoffmatratze von MFO sogar nur auf eine 3,7 (Ausreichend). Sie riss beim Haltbarkeitstest von Stiftung Warentest ein.

Insgesamt kommen alle Neuzugänge nur auf ein Befriedigend in Sachen Liegeeigenschaften. Lediglich der Testneuzugang von Beco (Nighstyle Visko) schafft es mit einer 2,2 in den Notenbereich Gut.

Preistipp unter den Federkernmatratzen fällt auf die VALEVÅG von Ikea. Mit einem Preis von 199 Euro schafft sie es auf eine 1,9 (Gut) und überzeugt vor allem in den Bereichen Haltbarkeit und Bezug.

Bei den Schaumstoffmatratzen geht der Preistipp an ein Modell aus dem Warentest vom Februar 2024. Die Bodyguard Anti-Kartell-Matratze von Bett1.de. Sie kostet ebenfalls 199 Euro und kommt sogar auf eine 1,6 (Gut).

Im Gegensatz zum Testsieger von f.a.n. gehört sie zu den sogenannten Duo-Matratzen. Diese Matratzenart bietet unterschiedliche Liegehärten, je nachdem, auf welche Seite man sie wendet.

Die richtige Matratzenwahl ist das eine – die richtige Matratzenpflege das andere! Hier gibts noch drei einfache Tipps für die Matratzenpflege. 👇

✅ Bettzeug und Matratze getrennt voneinander auslüften. So kann die Feuchtigkeit besser entfliehen. Pro-Tipp: gleichzeitig Stoßlüften!

✅ Matratzenbezug einmal im Jahr waschen und Matratze immer mal wieder absaugen. Aber Vorsicht: Am besten eine Polsterdüse o. Ä. verwenden. Sonst könnte die Matratze beschädigt werden.

✅ Um Liegekuhlen vorzubeugen, Matratze wenden und drehen. (Natürlich nur bei Matratzen ohne designierte Ober- und Unterseite.) Reicht alle paar Monate.

Die wichtigste Erkenntnis: Gute Matratzen müssen nicht teuer sein. Im Gegenteil. Gerade die günstigeren Modelle können überzeugen und gleichzeitig den Geldbeutel schonen.

Die zweitwichtigste Erkenntnis: Hört nicht auf Omas alte Weisheit „Ahh viel zu weich die Matratze, schlecht für den Rücken!!“ Nehmt, was bequem für euch ist und für den besten und erholsamsten Schlaf sorgt. Denn Schlaf gut – alles gut (oder zumindest ein bisschen besser)!