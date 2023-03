Viele Menschen haben Muskelzuckungen beim Einschlafen, vor allem Kinder. Was passiert da im Körper?

In dem Moment, wo wir einschlafen, machen wir die Äuglein zu. Und dann geht langsam das Gehirn offline. Also einschlafen bedeutet, dass das Gehirn abgeschaltet wird gegenüber der Außenwelt. Und dann kommen keine Sinnesreize mehr über die Augen und die Ohren ins Gehirn. Nur, wenn Not ist, also wenn es jetzt draußen ganz laut knallt. Das ist so ein Überlebensmechanismus.

Grund für Zucken beim Einschlafen

Dadurch, dass das Gehirn, seine Jalousien runterlässt gegenüber der Außenwelt verändern sich die Gehirnwellen. Die werden langsamer. Und bei dem Übergang von diesen schnellen Hirnwellen am Tag auf die langsamen Hirnwellen bei Nacht – das können wir messen mit unseren Geräten – da kommt es zu diesem Zucken.

Antwort von Schlafmediziner Michael Feld

