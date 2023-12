Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Ich bin ein Podcast Nerd by <3. Meine Liebe zu Podcasts entfachte im Studium (Kommunikationswissenschaften), als ich auf die Idee kam im Master das Nebenfach Philosophie zu belegen. Lange Texte, viel Hintergrundwissen und hochintelligente Kommilitonen sorgten für viele Stunden in der Bibliothek, die ich mit Spaziergängen und fachspezifischen Podcasts auflockerte. Abends hörte ich gerne meinen zwei „Freundinnen“ von Herrengedeck (Podcast) zu. Wissensvermittlung und Unterhaltung über Podcasts empfinde ich ein „Perfect Match“ und führten mich zuerst als Content Managerin Hamburger Podcast Studio Podstars by OMR und anschließend einer PR-Agentur, die Podcasts für die Unternehmenskommunikation anbot. Als sich die Chance ergab Podcasts wieder für ein breiteres Publikum bei SWR3 zu produzieren, packte ich sie beim Schopf.

Das mache ich bei SWR3: Ich bin Multimedia-Redakteurin mit dem Fokus auf Podcasts. Im Podcast Team entwickeln wir Ideen, verpacken diese in Podcasts und produzieren sie in unseren Studios bis hin zum Stream auf deiner Lieblingspodcast-App. Wir sind deine Ansprechpartner*innen für alles zum Thema Podcast bei SWR3.

So würde man mich zitieren: „Lass machen“

Diesen Song höre ich immer: Peggy Gou – It goes like (Nananana)

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Kulinarik, Natur, schönen Städte und Menschen

Darüber lache ich: Witzige Tiervideos

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: „The Morning-Show” mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Mein Chaos im Bad

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: ARD Audiothek, Oumi Janta, Mit Vergnügen, Baby Got Business

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Was ist dein Lieblingspodcast?

Einen Podcast? Den gibt’s für mich nicht. Ich höre alles querbeet und am liebsten serielle Podcasts, die qualitativ hochwertig recherchiert sind und mich in Geschichten eintauchen lassen. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es derzeit für ernste Stunden: „Fascho oder Punk“ – ein Podcast, der in die DDR blickt und sich mit Rassismus auseinander setzt; oder „Mensch“ – ein Podcast der in mehreren Episoden kritische Personen der Öffentlichkeit versucht zu portraitieren und zu verstehen.

Womit kann ich immer auf dich zukommen? Mit einer guten Podcast Empfehlung, einen Vorschlag Spazieren zu gehen oder etwas „out of the box“ zu unternehmen.

Meine Lieblingsbilder (Selfies) von mir auf dem Handy: Folge am besten meinen Instagram Kanal für Selfies aus Produktionen, Podcast Empfehlungen und Events: amh_podcasts