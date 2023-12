Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Gestartet bin ich beim SWR-Kinderfernsehen als Redakteurin und Moderatorin, das war mein Einstieg in den SWR-Kosmos. Danach habe ich beim SWR volontiert, also die interne journalistische Ausbildung gemacht. Und mein Herz ans Radio verloren! Deshalb hab ich nach dem Volo als Redakteurin und Moderatorin bei SWR1 Geschichten gesucht und Geschichten erzählt. Und dann? Kam Online dazu. Und SWR3. Und jetzt bin ich hier und bleibe hier!

Das mache ich bei SWR3: Ich bin Nachrichtenredakteurin bei swr3.de. Ich suche für euch die Nachrichten aus der Welt zusammen – und die Nachrichten, die hier vor unserer Haustür passieren. Ob es ein beißender Hecht im Baggersee um die Ecke ist oder ein Großereignis auf der anderen Seite der Welt: Ich schreibe für euch darüber!

So würde man mich zitieren: „Läuft, die Geschichte schreibe ich, is‘ genug Kaffee da?“

Diesen Song höre ich immer: R.E.M – Nightswimming

Die Textzeile daraus „Nightswimming deserves a quiet night“ ist für mich die Beschreibung eines sehr glücklichen Moments.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Seen! Ich brauche Wasser. Sonst gehe ich ein. Und in SWR3 Land gibt es genug davon! Und nahezu jedes kleine Dorf hat sein eigenes Freibad. Ein Traum!

Darüber lache ich: Wenn Consi auf dem Weg aus dem Studio an meinen Schreibtisch vorbeigeht und allein schon seine MIMIK mich zum Lachen bringt.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Die Bergretter.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Diesen Fragebogen, denn ich kann eigentlich nicht dazu stehen, dass ich die Bergretter so liebe.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Bill Kaulitz, Olli Schulz, Laura Larrson, Farhad Alsilo

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal eine Antwort: Könnte man rein theoretisch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wie einen riesengroßen Pfannkuchen nehmen und ans Meer verlegen? Seen sind toll, aber Meer ist toller!

Dieser Seite folge ich: 0630 - Der News-Podcast