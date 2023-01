Die Ortschaft Lützerath soll dem Braunkohleabbau weichen. Klimaaktivisten sind dagegen und halten den Weiler besetzt. Ab Mittwoch könnte die Polizei mit der Räumung beginnen.

Es steht am Rande des nördlichen Rheinischen Braunkohlereviers – noch. Denn Lützerath gehört dem Energieunternehmen RWE und das will die Kohle unter der Ortschaft abbaggern. Dafür muss der Weiler logischerweise weg.

Klimaaktivisten wollen Abriss Lützeraths verhindern

Die ursprünglichen Einwohner Lützeraths haben ihr Dorf schon längst verlassen und wohnen inzwischen woanders. Statt der ehemaligen Bewohner halten sich jetzt hunderte Klimaaktivisten in dem Dorf auf. Sie wollen verhindern, dass Lützerath abgerissen und der Tagebau Garzweiler vergrößert wird. Dazu haben sie sich in den verlassenen Häusern niedergelassen und im Ort ein Protestcamp eingerichtet. Je näher die Räumung rückt, desto mehr Menschen aus allen Teilen Deutschlands reisen an, um den Abriss zu verhindern – oder der Polizei die Arbeit wenigstens zu erschweren.

Besetztes Dorf Lützerath: Wer heute dort lebt

Räumung ab Mittwoch möglich

Der zuständige Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), hat eine sogenannte Räumungsverfügung erlassen, die Lützerath zum Sperrgebiet erklärt. Damit könnten Räumungsmaßnahmen bereits ab Dienstag beginnen. Da es aber noch eine Infoveranstaltung am Dienstagabend für die Bürgerinnen und Bürger von Erkelenz, wozu Lützerath gehört, geben soll, könne man ab Mittwoch damit rechnen, dass mit der Räumung begonnen werden kann. Das sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach am Montag bei der Vorstellung des polizeilichen Einsatzkonzeptes.

Ich sage nicht, dass am Mittwoch schon geräumt wird. Aber ab dann ist jeden Tag damit zu rechnen.

Die Polizei stehe „ vor einem schwierigen herausfordernden Einsatz mit erheblichen Risiken “, betonte der Polizeipräsident.

Polizei rechnet mit Besetzungen im Braunkohlerevier

Die Aachener Polizei rechnet mit einer Einsatzdauer von zunächst vier Wochen. Dabei sei das gesamte Rheinische Braunkohlerevier Einsatzgebiet, so Einsatzleiter Wilhelm Sauer. Man rechne zum Beispiel auch mit der Besetzung von Kraftwerken, Kohlebunkern, Kohlebahnen, Großgeräten oder des Tagebaus. Durch vergangene Einsätze hätten die Polizistinnen und Polizisten „ eine sehr hohe Expertise und Professionalität “ bei der Bergung von Personen aus Baumhäusern entwickelt. Sauer kündigte an, dass die Polizei bei Kommunikation und Transparenz, Zurückhaltung und Besonnenheit „ bis an die Grenze des Machbaren und Belastbaren “ gehen werde. Er werde es aber nicht zulassen, dass Kolleginnen und Kollegen sinnlos angegriffen werden.

Lützerath: Ausschreitungen kurz vor Räumung

Am Sonntag hatten mehrere Tausend Menschen an einem Dorfspaziergang teilgenommen, es gab einen Gottesdienst und ein Konzert. Nach dem Auftritt von AnnenMayKantereit kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Polizisten und Sicherheitskräfte des RWE-Konzerns wurden mit Steinen beworfen. Verletzt wurde niemand. Polizeipräsident Weinspach zeigte sich schockiert über die Gewalt, vor allem gegen Kontaktbeamte, „ die in der Szene bekannt sind, deren Gesichter man in der Szene kennt “. Kontaktbeamte sind Polizisten, die die Verbindung zu Bürgerinnen und Bürgern, aber auch zum Beispiel zu Institutionen halten.

Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer war am Sonntag in Lützerath. Sie hatte Unterstützer dazu aufgerufen, ebenfalls in das Dorf zu kommen, um die Räumung zu verhindern. Sie meint, die Politik habe nicht mit so viel Widerstand gegen den Abriss des Dorfes gerechnet. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: „ Hier zeigt eine Gesellschaft, dass sie versteht: Es geht um alles. Das Dorf hier ist überlaufen von Menschen, die aus der ganzen Republik angereist sind. “

Ist der Abriss von Lützerath wirklich nötig?

Im Oktober 2022 hatten sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (beide Grüne) mit RWE auf einen vorgezogenen Braunkohleausstieg von 2038 auf 2030 verständigt. Mehrere Dörfer, die sich am Rande des Tagebaus Garzweiler befinden und eigentlich hätten abgerissen werden sollen, wurden dadurch vor den Baggern gerettet. Lützerath gehört aber nicht dazu. Wissenschaftler bezweifeln, dass die Braunkohle unter dem Weiler benötigt wird. Ein Gutachten aus dem vergangenen Jahr nährt Skepsis an dem Bedarf – selbst bei erhöhtem Kohleverbrauch.