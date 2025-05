In der Stuttgarter Innenstadt ist am frühen /Freitag) Abend ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Eine 46-jährige Frau kam dabei ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen tragischen Unfall gehandelt haben. Eine Verena Neuhausen:

Eine schwarze Mercedes G Klasse war in eine Gruppe von Menschen in der Nähe Stadtzentrum gefahren. Eine 46-jährige Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Abend im Krankenhaus verstarb. Zwei weitere Menschen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Unter den insgesamt 7 verletzten Personen soll nach SWR-Informationen auch ein Kind gewesen sein. Es soll sich nach laut Polizei um einen tragischen Unfall gehandelt haben, nicht um einen Anschlag.

Der 42-Jährige deutsche Unfallfahrer wurde vor Ort festgenommen, so eim Polizeisprecher. Bis in den Abend hinein waren an der Unfallstelle Notfallseelsorger im Einsatz. Über Stunden war der Verkehr auf der Ausfallsstraße B27 sowie Bus- und Stadtbahnverkehr an der belebten Kreuzung nahe der Stuttgarter Innenstadt am Olgaeck beeinträchtigt.