Ein Haarteil von Amy Winehouse und eine Lederjacke von Michael Jackson werden demnächst versteigert. Aber was kosten solche kuriosen Sammlerstücke – erratet ihr den Preis?

Im November steht ein außergewöhnliches Ereignis in London an, das Sammler und Musikliebhaber gleichermaßen in seinen Bann ziehen wird: Mehr als 200 musikbezogene Sammlerstücke stehen in einer einzigartigen Auktion zum Verkauf. Darunter befinden sich Schätze von Legenden wie David Bowie, Elvis Presley und The Beatles.

Michael Jacksons maßgeschneiderte Jacke im Fokus

Eine Jacke, die einst von der legendären Pop-Ikone Michael Jackson getragen wurde und sogar in einer Pepsi-Werbung aus dem Jahr 1984 zu sehen war, wird auf dieser Auktion versteigert. Die schwarz-weiße Lederjacke, die speziell für Jackson hergestellt wurde, wird voraussichtlich zwischen 200.000 und 400.000 Pfund einbringen, so berichtete die BBC.

Auch Amy Winehouse's Haarpracht lässt sich ersteigern

Ebenfalls zur Auktion steht ein kurioses Sammlerstück: das Bienenstock-Haarteil, das Amy Winehouse 2007 für das Musikvideo zu You Know I’m No Good verwendete und auf dem letzten Album Black to Black erschien. Ob getragene Kleidung, persönliche Gegenstände oder Musikinstrumente, diese Sammlerstücke sind ein gutes Geschäft und für ihre Käufer quasi unbezahlbare Schätze.

Quiztime: Schätze schätzen!

Vor der bevorstehenden Auktion wurden bereits unzählige kuriose Promi-Sammlerstücke verkauft. Von benutzen Milchgläsern, über Autos bin hin zu abgebrochenen Fingernägel: Die Preise können in den Auktionen ganz schön schnell in die Höhe schießen. Um euer Schätzgefühl zu testen, welchen Preis vielleicht das Haarteil von Amy Winehouse erzielen wird, haben wir ein kleines Quiz vorbereitet. Jetzt testen!

Versteigerungen für wohltätige Zwecke

Nicht nur der Michael Schumacher Overall, sondern auch das Hemd unseres neuen Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann werden für den guten Zweck versteigert. Das karierte Holzfällerhemd hat er während des Spiels gegen die USA getragen und gilt als Zeichen seines geglückten Debüts.

