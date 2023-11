Ob bei den Briten, bei Kleopatra oder bei den Olympischen Spielen: Die Kult-Comics mit Asterix und Obelix haben uns seit der Kindheit begleitet. Jetzt ist der 40. Band der Reihe erschienen. Teste hier, ob du die Sprüche aus früheren Ausgaben kennst!

„Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt … Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.“

Na, wer kann die Einleitung der Asterix-Comics noch auswendig? Jetzt stürzen sich Asterix, sein starker Freund Obelix und viele der anderen gallischen Einwohner ins nächste Abenteuer: Der 40. Band der Asterix-Reihe ist da!

Angeber-Facts zu Asterix und Obelix

Die Weiße Iris heißt der neueste Band, ist in 30 Ländern verfügbar, wurde in 20 Sprachen übersetzt und die Auflagenhöhe beträgt fünf Millionen Exemplare. Asterix ist so etwas wie der Blockbuster unter den Comics. Wann ist das erste Heft erschienen? Wie wertvoll sind die älteren Ausgaben heute? Und wie alt ist Asterix eigentlich mittlerweile? Hier gibt's Asterix-Angeberwissen.

💸 Im Juni 2023 wurde eine Seite aus dem Band Asterix in Spanien für 166.750 Euro versteigert.

📅 Die erste Ausgabe Asterix, der Gallier erschien am 29. Oktober 1959.

💕 Asterix und Obelix haben am gleichen Tag Geburtstag – das genaue Alter wird nicht genannt. Aus Kurzgeschichten geht hervor, dass sie im Jahr 85 v. Chr. geboren wurden, also ca. 35 Jahre alt sind.

🎬 Asterix erobert Rom ist der einzige Asterix-Film, der nicht auf einer Comic-Ausgabe basiert.

🪕 Am Ende der Abenteuer feiern die Gallier ihr Happy End mit einem Festbankett. Nur einer verbringt dieses Festmahl oft gefesselt an einem Baum. Der Barde Troubadix wurde in ganzen 27 Ausgaben festgebunden, während die anderen feierten.

Um was geht es im neuen Asterix-Comic Die Weiße Iris?

In Asterix-Comics soll auch immer wieder der aktuelle Zeitgeist in die Erzählung einfließen. Was ist also das Thema unserer Zeit, das sich durch den 40. Band der Helden zieht? Es geht um Achtsamkeit. Von den prügelnden Comic-Helden zu achtsamen, ausgeglichenen Figuren? SWR3-Paris-Korrespondentin Julia Borruta durfte schon einen Blick ins neue Heft werfen und beschreibt, worum es geht:

Asterix: „Die Weiße Iris“ „Obelix hat schlechte Laune. Alles, was ihm im Leben Spaß macht, soll plötzlich von Übel sein. Römer verkloppen, Wildschweine essen und auch die Hinkelsteine sind zu nichts nutze, will man ihm weismachen. Seine Welt steht Kopf – und das liegt an Visusversus, dem neuen Chefmediziner der römischen Armee. Die römischen Truppen sind demotiviert, Cäsar ist ratlos, und da kommt dieser Arzt, der ihm verklickert, er könne die Truppen wieder aufrichten und gleichzeitig diese Gallier ein bisschen durcheinander bringen: mit seiner neuen Achtsamkeits-Denkschule ‚Die Weiße Iris’. Weniger Fleisch, mehr Umsicht, Konflikte mit Worten lösen statt mit Backpfeifen. Was die römischen Soldaten untereinander wieder zusammenschweißt, richtet im gallischen Dorf Verheerendes an. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Majestix' Frau Gutemine ist diesem Guru Visus Versus total verfallen. Sie stellt plötzlich ihre Beziehung infrage. Majestix wiederum versteht die Welt nicht mehr. Es war doch alles so prima. Er hing mit seinen Freunden ab, trank und aß, während Gutemine den Haushalt machte, so gehört das doch in einer Ehe. Nun merkt er, dass sich Gutemine verändert, und das macht ihm Sorgen. Zurecht. Denn was könnte gefährlicher sein, als von diesen neumodischen Achtsamkeits-Ideen verweichlicht zu werden? Wie das Abenteuer um die Weiße Iris ausgeht, wird hier nicht verraten. Nur so viel: Es endet wieder einmal mit einem Bankett.“

Anspielung auf Ärzte-Song im neuen Asterix-Comic

Gespräche statt Backpfeifen, Gemüse statt Wildschweinbraten, Feminismus statt Hausfrauenarbeit: Mit den Ansichten von Visusversus verändert sich die Welt der Gallier. Es gibt einige Parallelen zum aktuellen Zeitgeschehen – aber auch Details, die bewusst anders sind:

Der Barde Troubadix zum Beispiel spielt in Die Weiße Iris ein Lied an, das in der echten Welt nicht mehr gespielt wird. In der Comic-Sprechblase der deutschen Ausgabe ist dieser Text zu lesen:

Claudius hat 'nen Schäfeeerhuuund 🎶

Und dieser Text ist uns nicht ganz unbekannt: Er ähnelt den Lyrics im Song Claudia hat 'nen Schäferhund von den Ärzten verdächtig. Der Song erschien damals auf einer Platte, die ab 18 Jahren erhältlich war und genauso hieß. Mittlerweile haben Die Ärzte von dem Song Abstand genommen. Aber wieso taucht der Song jetzt im Comic auf? Und wieso hören sich die Dorfbewohner ausnahmsweise ohne zu Meckern die Darbietung von Troubadix an? Das ganze Thema lässt auch Interpretationsspielraum.

In den früheren Abenteuern – egal ob Comic oder Film – haben wir mit Asterix und Obelix so einiges erlebt. Und manche Situationen sind wirklich sehr nah am echten Leben. Oder denkt ihr bei bürokratischen Angelegenheiten nicht regelmäßig an Passierschein A38? Jetzt aber Wildschweinbraten, Hinkelsteine und Zaubertrank beiseite. Stellt euch dem ultimativen Zitate-Quiz und zeigt, dass ihr echte Asterix-Fans seid.

Die ausgefallenen Namen, die liebenswerten Charaktere, wir haben sie einfach alle ins Herz geschlossen: Asterix, den kleinen schmächtige Gallier und Titelheld, der immer mit seinem Flügelhelm auftritt. Sein bester Freund Obelix, der als Kind in einen Kessel Zaubertrank gefallen ist und jede Tür zum Einstürzen bringt, wenn er doch nur sanft anklopfen möchte. Der empfindlich reagiert, wenn er als dick bezeichnet wird – „Wer ist hier dick?“, „Ich seh hier keinen Dicken, Du, Asterix?“ , und der eine besondere Vorliebe für Wildschweine hat. Nicht zu vergessen Idefix, Obelix' kleiner, umweltfreundlicher Hund, der in Tränen ausbricht, wenn er sieht, dass ein Baum gefällt wird.

Der neue Asterix: "Der Papyrus des Cäsar"

Asterix-Comics sind in Deutschland beliebt

Comic-Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo haben das Asterix-Universum Figuren erschaffen. Beide sind tot – doch ihre Geschichte um das gallische Dorf und seine Helden Asterix und Obelix lebt. In Deutschland haben sie besonders viele Fans. Nirgendwo sonst außerhalb Frankreichs werden mehr Hefte verkauft als hier. Der Erfolg der Asterix-Comics kommt auch über die Figuren – sympathisch und liebevoll ausgestaltet.

