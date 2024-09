per E-Mail teilen

Ein Mann aus Japan behauptet, dass er seit 12 Jahren nur noch 30 Minuten am Tag schläft. Warum das Ganze und kann es funktionieren? Wir haben eine Schlafforscherin gefragt!

Daisuke Hori ist ein 40-jähriger Unternehmer und Bodybuilder aus Japan, der das Workaholic-Leben auf ein neues Level gebracht hat. Er behauptet, dass er täglich nur 30 Minuten schläft – und das seit 12 Jahren! Er möchte damit sein Leben „ verdoppeln “ und seine Arbeitseffizienz steigern.

Die South China Morning Post berichtet, das ein japanisches Fernsehteam den „Schlafhasser“ drei Tage lang begleitet habe. In dieser Zeit soll er trotz der sehr kurzen Schlafzeiten immer fit gewesen sein. Der Japaner sagt, er habe es geschafft, seinen Körper und Geist darauf zu trimmen, mit nur minimalem Schlaf klarzukommen – und er fühle sich dabei nie müde. Durch die kürzeren Schlafzeiten hat er jetzt mehr wache Stunden am Tag, was ihm anscheinend hilft, produktiver zu sein.

Nur 30 Minuten Schlaf: Regelmäßiger Sport und Kaffee helfen

Das sagt zumindest der „Wenigschläfer“. Sein Tipp? Regelmäßig Sport machen und eine Stunde vor dem Essen einen Kaffee trinken– so hält er die Müdigkeit in Schach. Außerdem meint er, dass es für Leute, die sich bei der Arbeit stark konzentrieren müssen, wichtiger sei, einen guten Schlaf zu bekommen, anstatt einfach nur lange zu schlafen. Er zieht dabei den Vergleich zu Feuerwehrleuten und Ärzten, die trotz kürzerer Pausen oft voll leistungsfähig bleiben.

Wie viele andere Life Coaches, die einen unkonventionellen Lebensstil haben, bietet der Japaner jetzt Kurse an – für Geld versteht sich. Zu Daisuke Hori ins Bett legen und somit seine Schlafgewohnheiten überprüfen, können wir natürlich nicht. Aber: Wir haben eine Schlafforscherin befragt, ob das überhaupt funktionieren kann.

Was sagt eine Schlafforscherin zu der 30-Minuten-Schlafgewohnheit?

Dr. Christine Blume ist Psychologin und Schlafforscherin an der Universität Basel. Im Gespräch mit SWR3 hat sie gesagt, dass man das wohl nicht durchhalten kann – noch nicht mal ein paar Nächte.

Aus gesundheitlicher Perspektive kann ich wirklich nur davor warnen. Sehr schnell wird man aufgrund starker Müdigkeit ein hohes Risiko für Verkehrsunfälle – Stichwort Sekundenschlaf.

Mittel- bis langfristig steige auch das Risiko für Infektionen, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch psychische Erkrankungen wie Depressionen, sagt Blume.

Wie viel Schlaf braucht der Mensch?

Kann ich mir antrainieren weniger zu Schlafen? Nein, sagt die Schlafforscherin, das sei nicht möglich. „ Die optimale Schlafdauer ist individuell, aber mit sieben bis neun Stunden pro Nacht kommen die meisten Menschen gut hin. “, so Blume. Manche Menschen bräuchten deutlich weniger Schlaf, zum Beispiel nur fünf Stunden pro Nacht, und blieben trotzdem auf Dauer gesund. Das hätten sie sich aber nicht antrainiert – die Ursache liege hauptsächlich in den Genen: „Die Prozesse, für die ein Durchschnittsmensch sieben bis neun Stunden benötigt, laufen bei diesen Menschen einfach schneller ab.“

