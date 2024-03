per E-Mail teilen

Eule und Lerche kennen die meisten – die Frühaufsteher und die, die bis spät in die Nacht wach bleiben. Aber es gibt noch viele weitere Schlaftypen. Welcher bist du?

Bär, Löwe, Wolf und Delfin – diese Schlaftypen hat der amerikanische Psychologe Dr. Michael Breus festgelegt. Er hat über Jahre Menschen mit Schlafstörungen behandelt und ihre „innere Uhr“ erforscht.

In SWR3 NOW haben sich Nicola Müntefering und Sabrina Kemmer diese Schlaftypen genauer angeschaut:

Schlaftypen: Lerche und Eule – waren mal

Für Dr. Breus ist die Einteilung in die frühen Vögel – also die Lerchen – und die Eulen, die lange wach bleiben, nicht ausreichend. Es gibt noch so vieles dazwischen, sagt der Schlaf-Experte. Er hat sich vier weitere Schlaftypen überlegt:

Der Bär: braucht sehr viel Schlaf, schläft aber auch sehr gut. Er folgt dem klassischen Rhythmus der Sonne: Bei Sonnenaufgang wird er wach, wenn es am Abend dunkel wird, zieht er sich zurück. Das Energielevel des Bären ist relativ stabil über den Tag hinweg. Er hat aber ein Leistungshoch am Vormittag und ein Tief am Nachmittag. Dieser Schlaftyp kommt am häufigsten vor – er trifft auf rund 55 Prozent der Menschen zu.

Der Delfin: ist quasi das Gegenteil vom Bären. Er hat einen leichten Schlaf und schläft auch häufig zu wenig. Menschen mit diesem Schlaftypen neigen dazu, während des Schlafs empfindlich auf Licht und Lärm zu reagieren. Sein Leistungshoch hat der Delfin direkt nach dem Aufstehen am Morgen und dann noch mal am Abend. Nur 10 Prozent der Menschen gehören zu diesem Schlaftyp.

Der Löwe: ist ein typischer Frühaufsteher. Direkt nach dem Aufwachen kann es für ihn losgehen, denn er hat sein Hoch am Morgen und am Vormittag. Ab dem frühen Nachmittag sinkt das Energielevel stark. Etwa 15 Prozent der Menschen gehören zu den Löwen.

Der Wolf: steht erst am späten Vormittag auf. Das Leistungshoch liegt beim Wolf direkt am späten Vormittag und dann noch mal Abends. Wenn andere müde werden, dann ist der Wolf wach und kann zum Beispiel konzentriert arbeiten. Mitternacht oder später ist eine übliche Schlafenszeit für Wölfe. Wie beim Löwen gehören etwa 15 Prozent der Menschen zu den Wölfen.

Welcher Schlaftyp bist du?

Und zu welchem Schlaftyp gehören die anderen fünf Prozent?

Die vier Schlaftypen von Dr. Michael Breus decken rund 95 Prozent der Menschen ab. Doch ganz in Stein gemeißelt sind sie nicht. Schlaftypen lassen sich auf einem Spektrum einordnen, sagt der Psychologe. Und: Manche Menschen bewegen sich in einer Grauzone zwischen ihnen. Trotzdem sollen sich auch diese 5 Prozent der Menschen laut Dr. Breus meist einem Schlaftypen mehr zugeneigt fühlen als den anderen dreien.

Du bist ein Delfin? Schlaf einfach nachholen, geht nur zum Teil

Ja, Schlafmangel kann man nachholen. Einen kompletten Ausgleich können wir damit aber nicht erreichen.